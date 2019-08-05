'Türkiye ile ilişkiler en üst düzeyde'

Sırbistan'ın Edirne Fahri Konsolosluğu düzenlenen resmi törenle açıldı.

Dacic, törende yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin sıcak ve samimi şekilde sürdüğünü, bunun kanıtının da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'a yaptığı ve yapmayı planladığı ziyaretler olduğunu belirtti.

İkili ilişkilere önem verdiklerini ifade eden Dacic, "Gerek siyasi gerekse ekonomik alanda, diplomatik ve konsolosluk çalışmaları anlamında önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu güzel ilişkiler önem arz ediyor. Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkiler en üst düzeyde." diye konuştu.

Türkiye ile Sırbistan'ın iki dost ülke olduğunu dile getiren Dacic, sözlerine şöyle devam etti: "Tarih boyunca bazı çatışmalar ve savaşlar oldu ama bunların hepsini artık geride bıraktık. Bundan sonra geleceğe doğru bakışımız barış içinde, iş birliğiyle olacak. Siyasal, ekonomik, kültürel, turizm ve spor anlamında iş birliği yaparak geleceğe dönük şekilde bakacağız. Biz komşuyuz. Sırp dilinde kullandığımız binlerce Türkçe kelime var. İzmir ve Antalya'da fahri konsolosluklarımız mevcut. Bursa'da da açmak için çalışma yapıyoruz. Açılışını yaptığımız konsolosluk bir dostluk simgesidir."

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da iki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin Edirne ayağının da eklenmesiyle hızlanacağını belirterek, "Türkiye'nin en çok turist çeken üçüncü şehri Edirne için Sırbistan ile ilişkiler önem arz ediyor. Hem gönül hem de şehir kapılarımız tüm dünya ülke vatandaşlarına olduğu gibi Sırp dostlarımıza da açıktır." diye konuştu.

Sırbistan'ın Edirne Fahri Konsolosu Salih Akgül de Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi için gereken çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Törene Edirne Vali Vekili Yusuf Güler, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markoviç, Türk ve Sırp yetkililer katıldı.