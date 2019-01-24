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Sırbistan eğitim alanında Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istiyor

Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Mladen Sarcevic, ekonomi alanında olduğu gibi eğitim alanında da Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini söyledi.

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Sarcevic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in de katıldığı görüşmenin ardından Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantının iki bakanlık arasındaki mevcut iş birliği anlaşmasının genişletilmesine katkı sunacağı ifade edildi.

Tarafların, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihin en iyi düzeyinde olduğu noktasında mutabık oldukları aktarılan açıklamada, Belgrad'da bir Türk okulu açılması konusunun da ele alındığı bildirildi.

Sırp bakan, Türk okulu açılması noktasında Sırbistan'da yabancı okul açmak için gerekli şartların yerine getirilmesi gerektiğini belirterek, "Sırbistan, ekonomi alanında olduğu gibi eğitim alanında da Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Bilgiç de görüşmenin iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi noktasında iyi bir fırsat olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin ekonomi ve siyaset alanlarındaki başarılı iş birliğini diğer alanlara da taşıması gerektiğini ifade etti.

Dalkıran ve beraberindeki Bakanlık heyeti, yarın da temaslarını sürdürecek.

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