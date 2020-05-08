AA 08 Mayıs 2020 Cuma 17:43 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 17:43

Sırbistan'ın resmi haber ajansı TANJUG'un aktardığına göre, Dveri Genel Başkanı Bosko Obradovic'in yanı sıra partinin bazı milletvekilleri ile sempatizanları, Sırbistan Meclisi'nin girişindeki merdivenleri bloke ederek, milletvekillerinin içeri girmesini engelledi.

Meclise girmeye çalışan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar ile Obradovic arasında sert tartışma yaşanırken, Obradovic Loncar'a "Artık yargılanma zamanı geldi", "Halk sizi yargılayacak", "Her şey bitti" diye bağırdı.

Tartışmanın büyümemesi için Loncar ile Obradovic'in arasına meclis güvenliği girerken, Bakan Loncar daha sonra yan taraftaki girişten meclise girdi.

Loncar'ın gelişinden önce de meclise girmeye çalışan bir milletvekili ile Obradovic arasında tartışma yaşandı. Arbede sonrasında milletvekilinin kalabalığın içinden ceketi olmadan çıktığı görüldü.

Protesto eden grup, üzerinde "Hükümet istifa" ve "Korona seçimlere mi bağlı?" yazan dövizler taşırken, sık sık hükümet ve Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıtı sloganlar da attı.

Cumhurbaşkanı Vucic, yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, Sırbistan'daki tüm siyasilerden ve vatandaşlardan meclis önünde yaşanan olayları kınamalarını talep etti.

- 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, meclis önünde içeri girmeye çalışan milletvekillerine yönelik şiddete başvurdukları gerekçesiyle 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Stefanovic, yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin gün içinde mahkemeye sevk edileceğini ve yasaların öngördüğü cezaları alacağını belirterek, "Şiddet bir yöntem değil. Farklı düşündüğü için birbiriyle hesaplaşan insanların yaşadığı bir ülke inşa edemeyiz." dedi.

Obradovic, iki gün önce olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasının görüşüldüğü meclis oturumunda da düdüklü protesto gerçekleştirmiş ve güvenlik tarafından genel kurul salonundan çıkarılmıştı.