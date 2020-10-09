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Dünya

Sırbistan'da bakan yardımcısı rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı

Sırbistan Tarım, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı D.J.N. rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

AA09 Ekim 2020 Cuma 16:24 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 16:25
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Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Organize Suçlar Birimi'nin talimatı gerçekleştirilen polis operasyonunda rüşvet alan bakan yardımcısı D.J.N ile rüşvet veren D.C'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, D.C'nin uluslararası bir fon tarafından finanse edilen tarım alanında 2 yıl süreli bir hizmet alım sözleşmesi karşılığında bakan yardımcısına bu süre için aylık 1000 avro rüşvet verdiği belirtildi.

Aylar süren takibin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların, polisteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edileceği kaydedildi.

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