Sırbistan'da Batı Nil virüsünden ölenlern sayısı 36'ya yükseldi

Dr. Milan Jovanovic Batut Kamu Sağlığı Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yıl başından 16 Ekim'e kadar ülke genelinde 36 kişi Batı Nil virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüsün Sırbistan'ın farklı şehirlerine de yayıldığı aktarılan açıklamada, ülke genelinde 398 kişide Batı Nil virüsüne rastlandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca sadece başkent Belgrad'da 204 Batı Nil virüsü vakası tespit edildiği belirtilirken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise bu sayının bin 436 olduğuna dikkat çekildi.

18 Ekim itibarıyla İtalya'da 550, Yunanistan'da 302, Romanya'da 268, Macaristan'da 212, Hırvatistan'da 45, Fransa'da 24, Avusturya'da 19, Bulgaristan'da 11, Slovenya'da 3 ve Çekya'da 2 "Batı Nil" virüsü vakasına rastlandığı aktarıldı.

İtalya'da 44, Yunanistan'da 41, Romanya'da 38, Bulgaristan'da 11, Çekya ve Macaristan'da ise 1'er kişinin bu virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.