Sırbistan'da Muamer Zukorlic'in mezarı açıldı

Zukorlic'in mezarının açılma işleminin Sırbistan, Bosna Hersek ve Almanya'dan adli uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından takip edildiği ve Bosna Hersek Devlet Savcılığınca denetlendiği belirtildi.

Otopsi işlemlerinin, resmi olmayan kaynaklara göre, Novi Pazar Devlet Hastanesinde yapılacağı iddia edildi.

- MUAMER ZUKORLİC ZEHİRLENDİ İDDİASI

Zukorlic'in oğlu, Adalet ve Barış Partisi (SPP) Başkanı Usame Zukorlic, yaptığı açıklamada, iki farklı laboratuvardaki analiz sonuçlarının babasının doğal yollardan ölmediğini ortaya koyduğunu söylemişti.

Usame Zukorlic, bir laboratuvardan alınan sonuçların eski meşihat başkanının ağır metallerle zehirlenmiş olma ihtimalini, diğer laboratuvardan alınan sonuçların ise gıda zehirlenmesini işaret ettiğini belirtmişti.

- MUAMER ZUKORLİC, 6 KASIM 2021'DE VEFAT ETTİ

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin müftüsü ve eski meşihat başkanı Muamer Zukorlic, Novi Pazar'daki İsa Bey Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım 2021'de yaşamını yitiren 51 yaşındaki Zukorlic'in cenaze namazını, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic kıldırmıştı.

Sırbistan'da Adalet ve Barış Partisinin (SPP) Genel Başkanlık görevini de yürüten Zukorlic, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimini Cezayir'de tamamlamıştı.

Zukorlic, 2019'da Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanlığı için aday olmuş, Sırbistan Meclisinde de milletvekili olarak görev yapmıştı.