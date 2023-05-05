Sırbistan'da seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa ateş açıp 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı

Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün gece Mladenovac'ın Dubona köyünde seyir halindeki araçtan otomatik tüfeğiyle etrafa ateş açıp 8 kişinin ölümüne yol açan saldırganın, 600 güvenlik görevlisinin katıldığı kapsamlı operasyon sonucu Kragujevac kentine gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda yaralananların sayısının 14'e yükseldiği aktarıldı.

Yerel medya, korkunç saldırı sonrası köy halkının geceyi korku ve endişeyle geçirdiği bilgisini paylaşırken yaralıların, Belgrad ve Smederevo'daki hastanelerde tedavi edildiğini belirtti.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in de basına açıklama yapacağı kaydedildi.

- SIRBİSTAN'DA BİR HAFTADA İKİNCİ SİLAHLI SALDIRI



Başkentte 3 Mayıs'ta Vladislav Ribnikar İlkokulunda, 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.K'nin silahlı saldırısında 8'i çocuk, 1'i güvenlik görevlisi 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Sırbistan, okuldaki saldırının etkileri silinmeden, dün gece yaşanan saldırıyla bir kez daha sarsıldı.

Ülkede bir haftada ikinci silahlı saldırının yaşanması üzerine, silah edinme konusu gündeme geldi.

Yerel medyada paylaşılan bilgilerde Sırbistan, Avrupa'da bireysel silahlanma oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında gösterilirken 2018'de yayımlanan bir raporda da ülkede her 100 kişiye 39,1 silah düştüğü belirtildi.

Bu sıralamada ABD ve diğer bir bölge ülkesi Karadağ'dan sonra dünyada üçüncü olduğu aktarılan Sırbistan'da silah edinme konusunda sıkı düzenlemelerin olduğu da biliniyor.

3 Mayıs'taki silahlı saldırıdan sonra hükümet, silah bulundurma belgesi olan kişilerin bu silahları ne şekilde ve nerede sakladıklarına ilişkin kontrollerin 6 ayda tamamlanması ve silahların çocuk ve gençlerden uzak yerlerde tutulup tutulmadığının kayıt altına alınmasına karar verdi.