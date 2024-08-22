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Dünya

Sırbistan'da tekne faciası: 9 ölü

Sırbistan'daki Drina Nehri'nde içerisinde göçmenlerin bulunduğu bir tekne battı. Yaşanan olayda 9 düzensiz göçmenin öldüğü bildirildi.

AA22 Ağustos 2024 Perşembe 17:24 - Güncelleme:
Sırbistan'da tekne faciası: 9 ölü
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Drina Nehri'nin Sırbistan tarafından Bosna Hersek'e geçmeye çalışan ve düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu.

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivıca Dacic, yaptığı açıklamada, teknenin gece saatlerinde battığını ve şu ana kadar 8 kişinin cesedinin çıkarıldığını, 1 kişinin cansız bedeninin de Bosna Hersek tarafında bulunduğunu kaydetti.

Dacic, tekneden kurtulanlardan 16'sının Suriye, 2'sinin de Mısır vatandaşı olduğunu belirterek, ölen düzensiz göçmenlerin kimlik tespit çalışmasının yapıldığını dile getirdi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, tekneden sağ kurtulan ve aralarında kadınlarla çocukların da bulunduğu 18 kişinin çevredeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

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