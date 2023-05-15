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Dünya

Sırbistan'daki okul saldırısında can kaybı arttı

Sırbistan'da, 3 Mayıs'ta tarihinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan 1 çocuk daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA15 Mayıs 2023 Pazartesi 14:49 - Güncelleme:
Sırbistan'daki okul saldırısında can kaybı arttı
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Sırbistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulunda, 14 yaşındaki K.K'nin düzenlediği silahlı saldırıda yaralanan 1 kız çocuğunun daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, kız çocuğunun saldırıda başından ağır yaralandığı ve tedavi gördüğü Belgrad Üniversitesi Çocuk Kliniği Tirsova'da hayata tutunamadığı kaydedildi.

Bu durumda, söz konusu saldırıda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Öte yandan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede son dönemde düzenlenen iki silahlı saldırının ardından güvenlik güçlerine teslim edilen silahların bulunduğu Smederevo kenti yakınlarındaki Duvaniste'de dün yaptığı açıklamada, 8 Mayıs'tan bugüne kadar 13 bin 500 ruhsatsız silah, on binlerce mermi ve yaklaşık 2 bin patlayıcı maddenin güvenlik güçlerine teslim edildiğini belirtti.

SIRBİSTAN'DA BİR HAFTADA İKİ SİLAHLI SALDIRI

Vladislav Ribnikar İlkokulunda K.K, 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırıda 8'i çocuk, biri güvenlik görevlisi 9 kişi ölmüş; 6'sı çocuk, 1'i öğretmen 7 kişi yaralanmıştı.

K.K'nin saldırıyı bir aydır planladığı ve saldırdığı öğrencilerin listesi ile okul planının üzerinde bulunduğu belirtilmişti.

Bu saldırıdan iki gün sonra da 21 yaşındaki U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa rastgele ateş edip 8 kişiyi öldürmüştü.

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