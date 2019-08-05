Dacic, Sırbistan'ın Fahri Konsolosluğunun açılışı için geldiği Edirne'de gazetecilere açıklamada bulundu.

Türkiye ile sıcak ilişkilerin süreceğini belirten Dacic, Türkiye ve Sırbistan arasında karşılıklı olarak vizelerin kaldırıldığını hatırlattı.

İki ülke arasındaki işbirliğinin devamının ülkelerin menfaatleri açısından önemli olduğunu vurgulayan Dacic, şöyle devam etti:

"Serbest ticaret anlaşmamız mevcut. 8 yıldır vizesiz seyahat ediliyor. İki ülke arasındaki işbirliğinin devamı menfaatlerimiz açısından önemli. Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişlerinde Sırbistan üzerinden geçerken daha sağlıklı seyahat etmeleri için altyapı ve yol çalışmaları yapıyoruz. Yaşanan sorunların çözülmesi için tüm önerilere açığız."

Bir gazetecinin, Sırbistan'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye ilişkin sorusunu ise Dacic, "Bizim tavrımız açık ve net. Bir tek okul vardı ve okul kapatıldı. Bizim diğer ülkelere göre duruşumuz açıktı, netti ve samimiydi. Bu duruşumuz aynı şekilde devam ediyor. FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız." diye cevapladı.

Dacic, Türkiye'ye yönelik et ithalatıyla ilgili görüşmelerin de sürdüğünü dile getirdi.