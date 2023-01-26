Sırbistan'dan İsveç'e sert tepki: Bu büyük bir trajedi

Dacic, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bir ülkede kutsal kitapların yakılmasının, devamında insanların yakılmasına gidebilecek bir ilk adım olabileceği uyarısı yapan Dacic, "Batı'nın bir parçası olan bir ülkede böyle bir olayın olmasına inanamıyorum. Bu büyük bir trajedi." değerlendirmesini yaptı.



"Özellikle 10 yıl öncesinde bu bölgelerden çok ders dinledik, bize çok ders vermeye çalıştılar." diyen Dacic, eski Yugoslavya'da cereyan eden savaşlara karşın herhangi bir yerde ve bölgede herhangi bir kitabın yakıldığını duymadığını aktardı.

Olayın "çok çirkin" olduğunu vurgulayan Dacic, ülkelerin bu konuya ciddi bir şekilde yaklaşması gerektiğini dile getirdi.

Ivica Dacic, söz konusu olayın hiçbir şekilde olumlu sonuçlar vermeyeceğini, bu olayların tüm dünyanın nefretini çekebileceğini kaydetti.