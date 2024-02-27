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Dünya

Sırbistan'dan Karadağ'a giden trenden kaçırılarak Drina Nehri'ne atılan 19 kişi için anma töreni düzenlendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Karadağ'ın sahil kenti Bar'a trenle giderken 1993'te Strpci durağında kaçırılıp öldürülen ve Bosna Hersek-Sırbistan sınırındaki Drina Nehri'ne atılan 18 Boşnak ve bir Hırvat, katliamın 31'inci yılında anıldı.

AA27 Şubat 2024 Salı 21:16 - Güncelleme:
Sırbistan'dan Karadağ'a giden trenden kaçırılarak Drina Nehri'ne atılan 19 kişi için anma töreni düzenlendi
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Boşnak Ulusal Konseyi (BNV), 27 Şubat 1993'te yaşanan katliamda öldürülenler için Sırbistan'ın Prijepolje şehrinde bir anma töreni düzenledi.

Tören kapsamında sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.

Prijepolje Belediye Başkan Yardımcısı Elvin Banjica, öldürülenler için yapılan anıtın önünde yaptığı konuşmada, katledilenleri unutturmamak için her yıl toplandıklarını söyledi.

Öldürülen 19 kişi için adaletin sağlanmadığını belirten Banjica, "30 yılı aşkın zamandır adaletten sorumlu olan makamlar yargılamayı profesyonel bir şekilde yürütmüyor ve bir karara varamıyor. Bu davada adalet sağlanana kadar kurbanların ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Anma törenine katılanlar, anıta çiçekler bırakarak dua etti.

STRPCİ'DE NELER YAŞANDI?

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında, bu ülkede çeşitli suçlara karışan ve Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanan, hakkında müebbet hapis verilen Milan Lukic'in liderliğindeki "İntikamcılar" (Osvetnici) adlı (Sırp Cumhuriyeti Ordusu) VRS birliği tarafından Bosna Hersek sınırları içinde bulunan Strpci kasabasındaki tren istasyonundan kaçırılan 19 kişi, katledilmelerinin ardından Drina Nehri'ne atılmıştı.

Strpci'de 27 Şubat 1993'te işlenen suç nedeniyle Karadağ'da yargılanan ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Nebojsa Ranisavlyevic'in duruşmada, kaçırmanın bir ay önceden planlandığını, Sırbistan devlet organlarının da olaydan haberdar olduğunu söylemesine rağmen hiçbir Sırp kurumu konuyla ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemişti.

Söz konusu suça karışmak ve 1992-1994'te Bosna Hersek'in doğusunda bulunan Visegrad kentindeki Boşnak halkına karşı insanlık suçu işlemekten Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2009'da yargılanan "İntikamcılar" birliğinin komutanı Lukic, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aradan geçen 30 yıla rağmen katledilen 19 kişiden sadece 4'ünün cesedine ulaşılabilmişti.

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