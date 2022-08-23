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Dünya

Sırbistan'dan Twitter'a tepki: Hesapların bu şekilde askıya alınması kabul edilemez

Sırbistan'ın Ermenistan, İran, Endonezya, Nijerya, Zimbabve, Gana ve Kuveyt'teki büyükelçilikleri ile Chicago Konsolosluğunun resmi Twitter hesaplarının askıya alındığı bildirildi.

AA23 Ağustos 2022 Salı 10:27 - Güncelleme:
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Sırbistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Ermenistan, İran, Endonezya, Nijerya, Zimbabve, Gana ve Kuveyt'teki Büyükelçilikleri ile Chicago Konsolosluğunun Twitter hesaplarının askıya alındığı duyuruldu.

Hesapların 18 Ağustos'ta hiçbir ön bilgilendirme yapılmadan askıya alındığı belirtilen açıklamada, "Herhangi bir yaptırıma konu olmayan demokratik bir ülkenin, diplomatik temsilciliklerine ait hesaplarının bu şekilde askıya alınması kabul edilemez." ifadesine yer verildi.

Bakanlık yetkilileri, Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik yolunda ilerlediğine ve Avrupa değerlerini temel aldığına işaret ederek söz konusu hesapların "demokrasi ve çoğulcu düşünce tarzını benimseyen" bir şirket tarafından askıya alınmasının "saçma" olduğunu belirtti.

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