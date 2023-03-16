Sırp Bakan Basta'dan ''1992'' paylaşımı

Hafta başında Sırbistan hükümetine Rusya'ya yaptırım uygulaması konusunda çağrıda bulunan Basta, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde 1992'de yapılan bir oturumda Rusya'nın, Sırbistan'a yaptırım uygulanmasını desteklediğine dair fotoğraf paylaştı.

Basta, paylaşımında, "Rusya Büyükelçisi Julij Vonorcov, 30.05.1992'de BM Güvenlik Konseyinde ülkemize yaptırım uygulanmasını oyluyor. Rusya'nın Sırbistan Büyükelçisi Sayın Botsan Harçenko'dan şu soruya cevap vermesini rica ediyorum. Rusya niçin 1992'de BM'de bize yaptırım uygulanması yönünde oy kullandı?" ifadelerine yer verdi.

Basta, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırım uygulamadığı için ağır bir bedel ödediğini belirterek hükümete Rusya'ya yaptırım uygulanması noktasında çağrıda bulunmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırım uygulamasıyla ABD'nin bu ülke üzerindeki baskısının sona ermeyeceğini, sadece artacağını söylemişti.

