Sırp Djokic savaş suçundan mahkum edildi

AA 11 Şubat 2021 Perşembe 18:17 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 18:17

Sırp Zoran Djokic, Kosova'da 1998-1999 yıllarında yaşanan savaşta işlediği suçlar nedeniyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kosova'daki Priştine Mahkemesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Şubat 2019'da tutuklanan Djokic'in, 1999 yılının mart ve nisan aylarında Kosova'nın İpek şehrinde sivillere karşı sistematik suçlar işlemekten suçlu bulunduğu kaydedildi.

Mahkeme, Djokic'in Sırp asker, polis ve paramiliter üniforma giymiş gruplarla İpek'e bağlı bir köyde yaşayan Arnavut sivillerin evlerinden zorla çıkarılması ve bu kişilere psikolojik ve fiziksel şiddet uygulanması suçlarına katıldığına hükmetti.

Hakim Arben Hoti, Djokic'in davasında suçlamalarla ilgili çok sayıda tanığın dinlendiğini ve kanıtın incelendiğini aktardı.



Kosova'daki savaş

Eski Yugoslavya'nın 1990'ların başında dağılmaya başlamasıyla Kosovalı Arnavutlar yükselen Sırp milliyetçiliğinden tedirgin oldu ve daha sonra ülkenin bağımsızlığında önemli rol oynayacak Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) temellerini attı.

Sırplar ile UÇK arasındaki çatışmalar 1998'de başlarken, Sırp askeri, polis ve paramiliter güçler Arnavutların yaşadığı birçok köyde çok sayıda sivil öldürdü.

Sırp güçlerinin Kosova'daki saldırıları, 1999'da 78 günlük operasyon sonucunda NATO'nun eski Yugoslavya'yı bombalamasıyla son buldu ve Sırp güçleri Kosova'dan çekildi.

Savaşta 8 binden fazlası Arnavut olmak üzere 10 binden fazla Kosovalı öldü, 800 bine yakını Arnavut olmak üzere 1 milyonunun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı ise evlerini terk etti.

Kosova 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etse de Sırbistan burasını hala kendi toprağı olarak görmeye devam ediyor. İki ülke arasında AB ara buluculuğunda diyalog süreci sürdürülüyor.