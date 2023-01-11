Sırp lider Dodik, Putin'e ''Sırp Cumhuriyeti Nişanı'' verme kararını savundu

Dodik, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin Kozara kışlasında, 3. RS Alayınca düzenlenen Noel resepsiyonunda, Putin'e "RS Nişanı" verilmesi yönündeki kararına yönelik açıklamalarda bulundu.

"Anayasaya aykırı" olmasına rağmen "RS Günü" olarak kutlanan 9 Ocak kutlamaları kapsamında Putin'e "RS Nişanı" verilmesine yönelik alınan kararın, Ukrayna ile bir ilgisinin olmadığına işaret eden Dodik, "Rusya, Dayton Barış Anlaşması'nın en dürüst garantörü olduğunu kanıtladı." ifadesini kullandı.

Dodik, gelecek yıllarda ABD ve Almanya devlet başkanlarına da nişan takdim edebileceğini belirtti.

- PUTİN'E "RS NİŞANI" VERME KARARI



Bosna Hersek'in Banja Luka şehrindeki Banski Dvor Kültür Merkezi'nde, "Anayasaya aykırı" olmasına rağmen "9 Ocak RS Günü" vesilesiyle yapılan kutlamalar kapsamında "RS'ye katkı sağlayan" kişilere nişan takdim edilmişti.

Dodik, burada yaptığı açıklamada, Putin'e kendilerine olan "ilgi ve sevgisi" dolayısıyla "RS Nişanı" verilmesine karar verildiğini vurgulayarak, "Putin, RS ile Rusya arasındaki işbirliğini, siyasi ve dostane ilişkileri geliştirmiş ve güçlendirmiştir." ifadesini kullanmıştı.

Rusya'nın Saraybosna Büyükelçisi İgor Kalabuhov, "Bu ödülün, kardeş milletlerimizin dostluğunu güçlendirmeye yönelik ilişkilerimizin stratejik kararlılığının bir teyidi olduğuna inanıyoruz." diye konuşmuştu.

Kalabuhov, "RS Nişanı"nın Putin'e şahsen sunulması için, Dodik'in Rusya'yı ziyaret etmesine yönelik çalışmaları planlayacaklarını kaydetmişti.

- "ANAYASAYA AYKIRI" SIRP CUMHURİYETİ GÜNÜ



Ülkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin Genel Başkanı Bakir İzetbegovic'in 2015'te yaptığı başvuru üzerine 9 Ocak'ın yasallığını değerlendiren Anayasa Mahkemesi, bu günün kutlanmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve bunun entite sınırları içinde yaşayan Sırp olmayan halklara karşı bir ayrımcılık olduğunu ifade etmişti.

Ayrılıkçı söylemleriyle tanınan Dodik ise 2016'da entite sınırları içinde bir referandum yapmış ve oy kullananların yüzde 99'u 9 Ocak'ın Sırp Cumhuriyeti günü olarak kutlanması yönünde oy vermişti.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, referandumu tanımamış ve bu günün kutlanmasına yönelik eylemlere yasak getirmişti.