Sırp lider özel temsilci Miroslav Lajcak ile bir araya geldi

Sırbistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Belgrad'da görüşen Vucic ve Lajcak, Sırbistan-Kosova ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımları ele aldı.

Vucic, ülkesinin bu hususta sorumlu şekilde çalıştığını ve tüm vatandaşların iyi bir geleceğe sahip olması için tüm müzakerelere katıldığını kaydederek, Sırbistan ile Kosova ilişkilerinin normalleşmesi için Sırp Belediyeler Birliği'nin kurulması ve Kosova'daki Sırpların haklarının korunması ön koşullarının olduğunu ifade etti.

SIRBİSTAN, KOSOVA'YI KENDİ TOPRAĞI GÖRÜYOR

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği ara buluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

AB, Sırbistan ve Kosova arasındaki Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun yeni toplantısının 18 Mart'ta Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yapılacağını duyurmuştu.