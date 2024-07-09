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Dünya

Sırp lider Vucic: Elimizde ne zaman fazla para olursa altın alacağız, bu iyi bir haber

Ülkesindeki ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Merkez Bankası'nın Cuma günü 5 ton altın satın aldığını söyleyerek, “Elimizde ne zaman fazla para olursa altın satın alacağız. Bu vatandaşlar için iyi bir haber. Şu anda 46,5 ton altınımız var” dedi.

IHA9 Temmuz 2024 Salı 14:02 - Güncelleme:
Sırp lider Vucic: Elimizde ne zaman fazla para olursa altın alacağız, bu iyi bir haber
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Sırp Pink televizyonuna konuk olan Cumhurbaşkanı Vucic, ekonomiye ve ülkenin mali istikrarı için atılan adımlara ilişkin bilgi verdi. Sırbistan Merkez Bankası'nın Cuma günü 5 ton altın satın aldığını duyuran Vucic, "Bu, bizim zaten tesis ettiğimiz maddi güvenliğe yapılmış bir ilave. En zor zamanlarda bile güvende olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Sırp lider, "Bu nedenle, elimizde ne zaman fazla para olursa altın satın alacağız. Bu vatandaşlarımız için iyi bir haber. Şu anda 46,5 ton altınımız var" dedi.

LİTYUM VURGUSU

Sırbistan'ın lityum rezervleri bulunduğunu ve bu durumun ülkeyi bölgedeki diğer ülkelere göre daha avantajlı bir konuma getirdiğini de ifade eden Vucic, "Bolivya Devlet Başkanı, engellenen darbe girişiminin nedeninin lityum olduğunu söyledi. Lityuma sahip olanlar bir güç haline geliyor. Ben, sahip olduğumuz bu zenginlik sayesinde tüm bölgenin kalkınmasını istiyorum. Lityum yüzünden savaşlar çıkıyor" dedi.

AVRUPA'DAKİ SEÇİMLER

Avrupa'daki seçimlerin sonuçlarını da değerlendiren Vucic, İşçi Partisi'nin iktidarı ile birlikte İngiltere'nin Balkanlar'daki varlığının çok daha büyük olacağını söyledi. Vucic, "Bunun bizim için iyi bir haber mi yoksa pek de iyi olmayan bir haber mi olduğunu göreceğiz. Avrupa'nın müstakbel diplomasi şefi Kaja Kallas konusunda da aynı şekilde. Avrupa Birliği'nde tüm mekanizma değişecek. Bizi çok zorlu sınamalar bekliyor" açıklamasını yaptı.

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