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Dünya

Sırp lider Vucic, Sinirlioğlu ile bir araya geldi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu başkent Belgrad'da kabul etti.

AA2 Nisan 2025 Çarşamba 16:14 - Güncelleme:
Sırp lider Vucic, Sinirlioğlu ile bir araya geldi
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Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sinirlioğlu ile görüşmesini değerlendirdi.

Sinirlioğlu ile Sırbistan'ın AGİT ile ilişkileri ve işbirliğini ele aldıklarını aktaran Vucic, bölgedeki güncel meseleleri de konuştuklarını belirtti.

Vucic, AGİT'e desteği için teşekkür ederek, AGİT'in bölgede barış ve istikrarı korumada kilit rol oynadığını ifade etti.

AGİT'in bölgesel meselelerde önemli rolü olduğunu kaydeden Vucic, "AGİT'in sahadaki çalışmalarında işbirliğimizi sürdüreceğiz. Sırbistan komşularıyla ve bölge ülkeleriyle de işbirliğini sürdürecek zira gelecekteki refah ve gelişimin buna bağlı olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

  • AGİT
  • Vucic
  • Sinirlioğlu

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