AA 17 Eylül 2021 Cuma 07:35 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 07:44

Fransa, Avustralya'nın denizaltı alımında ABD ve İngiltere tarafından devre dışı bırakılmasının ardından, Washington'da düzenlenecek ABD-Fransa dostluk galasını iptal etme kararı aldı.

Fransa'nın Washington Büyükelçiliği, cuma akşamı Büyükelçi Philippe Etienne'in rezidansında düzenlenecek ABD-Fransa dostluk galasının iptal edildiğini duyurdu.

Gala, ABD'nin bağımsızlık savaşında Fransa deniz kuvvetlerinin yardımıyla İngiltere'ye karşı kazandığı Chesapeake Muhaberebesi'nin 240. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenleniyordu.

Chesapeake Muharebesi'nin 240. yıl dönümüyle ilgili diğer etkinliklerin ise yapılacağı bildirildi.

ABD, "AVUSTRALYA İLE NÜKLEER DENİZALTI ANLAŞMASI" KONUSUNDA FRANSA İLE TANSİYONU DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Avustralya'nın denizaltı alımında devre dışı bırakılan Fransa ile tansiyonu düşürmek için Paris'in, Hint-Pasifik başta olmak üzere birçok konuda son derece kritik bir ortak olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington'da bulunan Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ve Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton ile yaptıkları dörtlü toplantı sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD ve İngiltere'nin Avustralya ile nükleer denizaltı alımının da dahil olduğu üçlü savunma ortaklığı anlaşması imzalaması Fransa'nın büyük tepkisine neden olurken, Blinken, Fransa ile tansiyonu düşürmeye çalıştı.

Blinken, basın toplantısında, "Hint-Pasifik'te önemli rol oynayan Avrupa ülkelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Burada NATO, Avrupa Birliği ve diğerleri ile yakın iş birliğini sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz. Özellikle Fransa bu konuda ve daha pek çok konuda nesiller boyu geçmişe kadar dayanan kritik bir ortak." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın, Avustralya ile anlaşmada dışlanmış olmasından dolayı "sırtından bıçaklanmış" gibi hissettiğine ilişkin bir soruya yanıt veren Blinken, Fransa'nın ABD için önemli bir ortak olduğunu yinelerken Avustralya ile yapılan anlaşma konusunda son iki gün içinde Fransız mevkidaşı ile temas kurduğunu ancak ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı için anlaşma yapmanın Avustralya'nın tercihi olduğunu belirtti.

ABD'li Bakan, "Bu anlaşma kimseye karşı değil. Buradaki niyet üçlü iş birliğini ve kabiliyetlerimizi artırmaktır. Bunun ilk adımı da Avustralya'nın nükleer denizaltı elde etmesini sağlamaktır." dedi.

- ÇİN İLE REKABET DE GÜNDEME GELDİ

Avusturalya Dışişleri Bakanı Payne de Çin ile rekabetin toplantılarında gündeme geldiğini belirtti.

Payne, "Çin ile stratejik rekabeti, buna vereceğimiz yanıtı ve bu konuda dayanıklılığımızı artırmamızın gerekliliğini de çeşitli seviyelerde konuştuk. Bu, Çin ile angajman için yapıcı alanlar olmadığı anlamına gelmez. Avustralya ön koşulsuz olarak Çin ile diyalog arayışına devam etmektedir." dedi.

ABD Savunma Bakanı Austin ise Çin'in bölgedeki ülkeleri tehdit ettiğini ifade etti. Austin, "Çin Halk Cumhuriyeti ile yapıcı, sonuç odaklı bir ilişki peşinde iken, Pekin'in yerleşik uluslararası düzeni baltalama çabalarına ilişkin görüşümüz konusunda da gözümüz açık olacak." diye konuştu.

- BEYAZ SARAY'DAN DA "FRANSA İLE İLİŞKİMİZE ÖNEM VERİYORUZ" MESAJI

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın toplantısında, Fransa'nın tepkisini değerlendirerek, "Fransa ile ilişkimize ve ortaklığımıza önem veriyoruz. Fransa ile ekonomik büyüme, Kovid-19 ile mücadele, güvenlik konuları gibi birçok alanda ortaklığımız var ve bu uzun yıllardır devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Psaki, "neden yeni bir teknoloji arayışına girdikleri" sorusunun yanıtının Avustralyalı ortaklarında olduğunun altını çizerek, "Başkan Biden'ın dün de belirttiği gibi Fransa ile yakın iş birliği içindeyiz. Hint-Pasifik bölgesinde birçok ortak önceliklerimiz var ve bu tabii ki devam edecek." diye konuştu.

Avustralya ile yapılan denizaltı anlaşmasından Fransa'nın daha önce haberdar olduğunu kaydeden Psaki, Çin konusunda da "Rekabeti destekliyoruz ancak çatışma peşinde değiliz." dedi.

AB: AVUSTRALYA'NIN DENİZALTI KARARI HAKKINDA BİZE BİLGİ VERİLMEDİ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avustralya'nın Fransa'dan denizaltı alımını iptal ederek ABD ve İngiltere ile nükleer enerjili denizaltı anlaşması yapması konusunda kendilerine haber verilmediğini, bu tür olayların "AB'nin stratejik özerkliğine olan ihtiyacı" gösterdiğini söyledi.

Borrell, AB'nin İndo-Pasifik stratejisi hakkında düzenlediği basın toplantısında, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un Fransız Naval şirketinden 12 denizaltı alınması kararını iptal edip ABD ve İngiltere ile nükleer enerjili denizaltı inşa etme konusunda anlaştıkları yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

"Bize danışılmadı, haberimiz yoktu. AB'nin güvenlik politikasından sorumlu yüksek temsilci olarak benim de bilgim olmadı." diyen Borrell, bu anlaşmanın bir gecede yapılamayacağını, hazırlıklarının uzun süredir devam etmiş olması gerektiğini belirtti.

Borrell, "Bize bilgi verilmemesinden üzüntü duyduk ama bize haber verileceği günler gelecek." diye konuştu.

Borrell, Afganistan'dan çekilme örneğinde olduğu gibi İndo-Pasifik bölgesindeki olası gelişmeleri kastederek "Bu olaylar bir kez daha bizim kendi özerkliğimizin olması gerektiğini göstermiştir." diye konuştu.

"Bu tür olaylar bence Avrupalıları uyandırmanın ve 'Siz artık inisiyatif almalısınız' demenin bir yolu." ifadesini kullanan Borrell, dünya genelinde koordineli bir mevcudiyet için AB ülkelerinin birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

- "AVUSTRALYA AB'NİN ORTAĞIDIR"

Borrell, Avustralya'nın İndo-Pasifik bölgesinde AB'nin bir ortağı olduğunu, Avustralya hükümetinin kararının "Fransa'yı ne kadar hayal kırıklığına uğrattığını anladıklarını" dile getirdi.

Avustralya ile ilişkileri geliştirmek istediklerini vurgulayan Borrell, "Bugünkü gibi münferit bir olaya karşı özel bir hareket geliştirmeyeceğiz. Avustralya ile ticaret anlaşmalarımız devam edecek ama tabii stratejik pusulamızla ilgili görüşmelerimizde bu tür olaylar gündeme gelecektir." dedi.

Borrell, Avustralya'nın denizaltı anlaşması kararından sonra AB'nin İngiltere ile savunma iş birliğine ihtiyaç duyup duymadığının sorulması üzerine de "İngiltere de isterse AB olarak iş birliğine hazır olduklarını" aktardı.

- AUKUS FRANSA'YI KIZDIRDI

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu ve bu kapsamda ABD ve İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmuştu.

AUKUS anlaşmasının devreye girmesiyle Avustralya'nın 2015'ten beri Fransa ile yürüttüğü, maliyeti başta 43 milyar dolar olup daha sonra 90 milyar dolara ulaşan ve ülkede tartışmalara yol açan Taarruz Denizaltı Programı da rafa kalktı.

Bu duruma tepki gösteren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Savunma Bakanı Florence Parly, Avustralya hükümetinin Fransa ile denizaltı programını durdurmasının ve ABD ile nükleer denizaltı inşa etme konusunda anlaşma kararının iş birliği ruhuna aykırı olduğunu açıklamıştı.

Kızgın olduğunu ve Avustralya'nın, müttefikliğe yakışmayan bir eylemde bulunduğunu belirten Le Drian, "Gerçekten sırtımızdan vurulduk. Avustralya ile bir güven ilişkisi kurmuştuk ve bu güvene ihanet edildi." ifadelerini kullandı.