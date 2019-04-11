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‘Sisi Amerikalılar için çalışıyor’

Trump yönetimi, Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi devirerek ülkenin liderliğini gasp eden darbeci Abdülfettah Sisi’nin Amerikalıların güvenliği için çalıştığını itiraf etti.

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ABD Senatosu Tahsisatlar Komitesi’nde bir oturuma katılan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’u ‘tiran’ olarak tanımlarken ABD’nin güvenliği konusundaki iş birliğini gerekçe göstererek Mısır’ın darbeci lideri Sisi’yi bu şekilde adlandıramayacağını söyledi. 

ARADA FARK VAR 

Senatörlerin “Siyasi muhaliflerini hapse atması ve sahte seçimler yapmasına rağmen Sisi tiran değil mi?” sorusuna yanıt veren Pompeo, “Orada kötü ve çirkin bir dünya olduğu konusunda şüphe yok ancak tüm bu liderler aynı değiller. Bazıları bu ülkeyi ABD’yi dünya üzerinden silmek istiyor, diğerleri ise Amerikalıların güvende olması için bizimle ortaklık yapıyor. Temel farklar var” ifadesini kullandı.  

TRUMP DARBECİ KATİLİ ÖVDÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’ın darbeci lideri Abdülfettah Sisi’nin çok iyi işler yaptığını ifade ederek, ABD ile Mısır arasındaki ilişkiler daha önce olmadığı kadar iyi” değerlendirmesini yaptı. Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi deviren ve Müslüman Kardeşlerle üyesi yüzlerce kişiyi uydurma suçlamalarla idam eden katil Sisi’yi Beyaz Saray’da ağırlayan Trump, “Bence kendisi çok iyi iş çıkarıyor. Uzun süre görevde kalma çabalarını bilmiyorum ama kendisi büyük bir cumhurbaşkanı” diye konuştu.

Bahçeli’den FOX TV muhabirine cevap: Usandırdınız artık

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