‘Sisi Amerikalılar için çalışıyor’

ABD Senatosu Tahsisatlar Komitesi’nde bir oturuma katılan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’u ‘tiran’ olarak tanımlarken ABD’nin güvenliği konusundaki iş birliğini gerekçe göstererek Mısır’ın darbeci lideri Sisi’yi bu şekilde adlandıramayacağını söyledi.

ARADA FARK VAR

Senatörlerin “Siyasi muhaliflerini hapse atması ve sahte seçimler yapmasına rağmen Sisi tiran değil mi?” sorusuna yanıt veren Pompeo, “Orada kötü ve çirkin bir dünya olduğu konusunda şüphe yok ancak tüm bu liderler aynı değiller. Bazıları bu ülkeyi ABD’yi dünya üzerinden silmek istiyor, diğerleri ise Amerikalıların güvende olması için bizimle ortaklık yapıyor. Temel farklar var” ifadesini kullandı.