İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2023 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,559
  • EURO
    30,5484
  • ALTIN
    1777.26
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Sisi: Gazze'de koşulsuz ateşkes sağlanmalı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'nde koşulsuz ateşkes sağlanması ve Filistinlilerin topraklarının dışına tehcir edilmesinin önlenmesi gerektiğini söyledi.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 16:45 - Güncelleme:
Sisi: Gazze'de koşulsuz ateşkes sağlanmalı
ABONE OL

Sisi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başlayan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tek taraflı politikaların sonuçları hakkında ülkesinin defalarca uyarıda bulunduğunu ifade eden Sisi, "Mısır, şimdi de savaşın durdurulamamasının askeri çatışmaların bölgeye yayılmasına neden olabileceği tehlikesi konusunda uyarıda bulunuyor." dedi.

Sisi, "Her ne kadar itidal girişimleri olsa da saldırıların uzun sürmesi ve benzeri görülmemiş vahşet, hesapları ve denklemi bir gecede değiştirmeye yetiyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, 7 Ekim'den bu yana her iki taraftan da sivillerin hedef alınması ve öldürülmesini kınadığını kaydeden Sisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, bu açık kınamayı bir kez daha teyit ederek, Gazze halkına yönelik öldürme, kuşatma ve zorla yerinden etme de dahil olmak üzere toplu cezalandırma politikalarının kabul edilemez olduğunu ve (bunların) meşru müdafaa veya başka herhangi bir iddiayla haklı gösterilemeyeceğini vurguluyoruz. Bu saldırıların derhal durdurulması gerekiyor."

Öte yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin "uluslararası soruşturma" çağrısında bulunan Sisi, "Gazze Şeridi'nde derhal, koşulsuz ateşkes talep ediyoruz ve Filistinlilerin toprakları dışına tehcir edilmesinin önlenmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

  • MısırCumhurbaşkanı
  • AteşkesSağlanması
  • TehcirÖnlenmesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.