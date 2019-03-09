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Sisi katliamına Amerikan tebriği

Beyaz Saray, Mısır’ın darbeci lideri Sisi’nin 9 genci idam etmesini takdirle karşıladı. Amerikan Dışişleri, idam cezasının hukukiliğine vurgu yaparak katliamın meşruluğunu savundu.

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ABD ve İsrail’in bölge politikalarına karşı çıkan Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi devirerek yönetimi gasp eden darbeci lider Abdulfettah Sisi’nin katliamlarına Beyaz Saray sahip çıktı. Sisi yönetiminin, ülkede geçen ay başsavcıya suikast bahanesiyle 9 genci idam etmesi hakkında ilk kez açıklama yapan ABD Dışişleri, aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticisi Muhammed Taha Vehdan’ın oğlu Ahmed Taha’nın yer aldığı infazları haklı buldu.  

İDAMLARA YEŞİL IŞIK 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, AA muhabirinin yönelttiği Mısır’daki idamlarla ilgili soruya geç de olsa cevap verdi. Üst düzey bir bakanlık yetkilisi tarafından kaleme alınan yazılı açıklamada, “Bir ülkedeki iç hukuka ve uluslararası yükümlülüklere uygun yapıldığı sürece uluslararası hukuk idam cezasına izin vermektedir. Tüm ülkelere, tutuklulara insani muamele yapılmasının ve adil yargılanma haklarının garanti altına alınmasının önemini vurguluyoruz. Mısır yasalarının, idam cezasına çarptırılan şahıslara hukuki ve üst yönetim incelemesi sunduğunun farkındayız” ifadeleri kullanıldı. Bakanlık yetkilisinin açıklamasında Mısır’daki yargı süreçlerine ve idamlara ilişkin herhangi bir kınama ifadesinin yer almaması dikkat çekti.  

MISIR’LA İRTİBATTAYIZ 

Öte yandan açıklamanın ardından olağan basın toplantısına katılan Sözcü Yardımcısı Palladino da, bakanlıkta düzenlenen basın brifinginde Mısır’daki idamlarla ilgili bir soruya doğrudan yanıt vermemeyi tercih etti. AA muhabirinin, bakanlığın geçen haftalarda Kongo Demokratik Cumhuriyeti yetkililerine insan hakları ihlali gerekçesiyle yaptırım uyguladığı ancak Mısır’daki idamlar konusunda herhangi bir açıklama yapmadığını hatırlatması üzerine Palladino, “Mısırlı yetkililerle irtibat halindeyiz” dedi. Sisi’nin katliamına dair özel bir yorumu olmadığını aktaran Palladino, ülkesinin insan hakları ve adil yargılamadan yana olduğunu iddia etti. 

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