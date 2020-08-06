AA 06 Ağustos 2020 Perşembe 17:53 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 17:56

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Şükri'nin, Yunanlı mevkidaşı Dendias ile "deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması"na hazırlık müzakereleri kapsamında teknik konuları ele almak için Kahire’de görüştüğü kaydedildi.

Konu ile ilgili detay bilginin verilmediği açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konularda koordinasyonun sağlanması gibi meselelerin de değerlendirildiği bildirildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA’nın Dendias’ın ziyareti ile ilgili haberinde ise, Yunan Dışişleri Bakanı’nın birkaç saatliğine kısa bir ziyaret için Mısır’a geldiği kaydedildi.

جانب من مراسم توقيع اتفاق حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان. pic.twitter.com/wcTURCSz2J — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 6, 2020

Haberde Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında enerji ve güvenlik tabanlı olarak şekillendirilmeye çalışılan üçlü yardımlaşma konuları ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin de değerlendirildiği belirtildi.

İki ülke dışişleri bakanları arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması ile ilgili 12’nci teknik görüşme, geçen Haziran’da Kahire’de yapılmış ve müzakerelerin devamına karar verilmişti.

"BU ANLAŞMA MISIR'A İHANET"

Daha önce Türkiye ve Yunanistan’ın belirlediği deniz yetki alanlarını kıyaslayan uzmanlar Mısır’ın Yunanistan ile bir önceki sınırlar üzerinden MEB anlaşması yapmasının ülkenin çıkarlarına ihanet anlamına geldiğini belirtiyor.

Uzmanların belirttiğine göre; Sisi daha önce de ülkesinin çıkarlarını hiçe sayıp Yunan tarafı ile bir MEB anlaşması yapmaya çalışmıştı ama Mısır bürokrasisi ülkenin egemenlik haklarına ters olan bu anlaşmayı engellemişti.