Sisi’den Hamas’a çekilin baskısı

Gazze Sınırı’nda 30 Mart’tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail’in yüzlerce sivili katletmesine rağmen Filistinlilerin direnişi kırılmayınca, Tel Aviv ve Washington’ın bölgedeki taşeronu Mısır’ın darbeci lideri Sisi harekete geçti. Başkent Kahire’de Filistin’de Hamas ile Fetih arasında ulusal uzlaşı sağlanması adına gerçekleştirilen görüşmelere ev sahipliği yapan Mısırlı yetkililer, Hamas’a Gazze’deki gösterileri bitirmesi çağrısı yaptı.

‘DURDURUN’

Arap gazetesi Şarku’l Avsat’ın haberine göre, Hamas Siyasi Büro üyeleri Husam Badran, Musa Ebu Marzuk, Halil El Hayye ve Salih El Aruri başkanlığındaki geniş bir heyetle bir araya gelen Sisi’nin istihbarat görevlileri, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini masaya yatırdı. Pazar gününden bu yana süren toplantılarda Mısırlı yetkililerin Hamas’tan gerilimi azaltmasını talep etti. Gazeteye bilgi veren kaynaklar, “Sisi’nin görevlileri Hamas liderlerine yeni bir Gazze savaşı başlatmamak için sınır yakınlarında gerilimi arttıracak gösteri yapmamalarını söylediler” ifadelerini kullandı.

SİLAH BIRAKACAKLAR

Toplantının Fetih olmadan düzenlendiğine dikkat çeken Şarku’l Avsat, direnişçilerin Mısırlılara hükümetin Gazze’nin tüm ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğunu üstlenmesi ve Hamas’a bağlı memurları işten çıkarmaması karşılığında Gazze Şeridi’ni Fetih’e kendisine teslim etmeyi kabul ettiğini bildirdi. Habere göre, Hamas’ın silah bırakması ise Filistin’de düzenlenecek seçimlerden sonra gündeme gelecek.