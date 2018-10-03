Sisi’den Hamas’a çekilin baskısı
İşgalci İsrail’in katliamlarına rağmen Gazze Sınırı’nda geniş katılımla süren Büyük Dönüş Yürüyüşü direnişini kırmak için darbeci Sisi rejimi devreye girdi. Kahire’de Hamas liderleriyle masaya oturan Mısırlı yetkililer, Filistinlilere gösterileri bitirme çağrısı yaptı.
Gazze Sınırı’nda 30 Mart’tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail’in yüzlerce sivili katletmesine rağmen Filistinlilerin direnişi kırılmayınca, Tel Aviv ve Washington’ın bölgedeki taşeronu Mısır’ın darbeci lideri Sisi harekete geçti. Başkent Kahire’de Filistin’de Hamas ile Fetih arasında ulusal uzlaşı sağlanması adına gerçekleştirilen görüşmelere ev sahipliği yapan Mısırlı yetkililer, Hamas’a Gazze’deki gösterileri bitirmesi çağrısı yaptı.
‘DURDURUN’
Arap gazetesi Şarku’l Avsat’ın haberine göre, Hamas Siyasi Büro üyeleri Husam Badran, Musa Ebu Marzuk, Halil El Hayye ve Salih El Aruri başkanlığındaki geniş bir heyetle bir araya gelen Sisi’nin istihbarat görevlileri, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini masaya yatırdı. Pazar gününden bu yana süren toplantılarda Mısırlı yetkililerin Hamas’tan gerilimi azaltmasını talep etti. Gazeteye bilgi veren kaynaklar, “Sisi’nin görevlileri Hamas liderlerine yeni bir Gazze savaşı başlatmamak için sınır yakınlarında gerilimi arttıracak gösteri yapmamalarını söylediler” ifadelerini kullandı.
SİLAH BIRAKACAKLAR
Toplantının Fetih olmadan düzenlendiğine dikkat çeken Şarku’l Avsat, direnişçilerin Mısırlılara hükümetin Gazze’nin tüm ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğunu üstlenmesi ve Hamas’a bağlı memurları işten çıkarmaması karşılığında Gazze Şeridi’ni Fetih’e kendisine teslim etmeyi kabul ettiğini bildirdi. Habere göre, Hamas’ın silah bırakması ise Filistin’de düzenlenecek seçimlerden sonra gündeme gelecek.
işgalcinin gazına poşetli direniş
Filistin’in başkenti Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki tek bağlantı konumundaki Han El Ahmer’in yıkımını protesto etmek için önceki gün Gazze’de toplanan yüzlerce Filistinli, işgalci İsrail ordusunun gazlı müdahalesine poşetten yaptıkları gaz maskeleriyle direndi.
UNRWA Gazze’den çekiliyor
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze’deki kurumlarda çalışan yabancı uyruklu personellerinin bir kısmını güvenlik endişesi sebebiyle bölgeden çektiğini duyurdu. Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan UNWRA, “Bölgede yaşanan ve çalışanlarını etkileyen bir dizi güvenlik hadisesinden dolayı UNRWA bugün uluslararası personelinin bir kısmını geçici süreliğine Gazze’den çekme kararı almıştır” ifadesini kullandı. El Arabi El Cedid’in haberine göre, UNRWA çalışanı 9 kişi Beyt Hanun-Erez sınır kapısından çıkarak bölgeden ayrıldı. Öte yandan, UNRWA’nın Gazze’deki tüm kurumlarında, ajansın personel sayısını azaltma ve taleplere cevap vermemesini protesto etmek için genel greve gidildi.
11 YAŞINDAKİ FİLİSTİNLİ ÇOCUĞU ÖLDÜRMEKLE ÖVÜNDÜ
Filistin’in Gazze kentinde Büyük Dönüş Yürüyüşü direnişinin bir türlü kırılamaması İsrail’in ırkçı Bakanlarını birbirine düşürdü. İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, Yedioth Ahronoth gazetesine verdiği demeçte, Savunma Bakanı Avigdor Lieberman’ı Gazze’deki gösterlerde gerekli güvenlik önlemlerini almamakla suçladı. Bennett “İsrail ordusunun uygulamaları sadece gerilimi daha fazla artırıyor. Sorunu kökten çözmesi gereken kişi Savunma Bakanı” derken, Lieberman ise kabine üyesine insanlık dışı bir yanıt verdi. Ordunun daha geçen Cuma günü Gazze’de 1’i 11 yaşında bir çocuk olmak üzere 7 sivili katlettiğini hatırlaran Lieberman, “Tek bir askerin burnu bile kanamadı” diye konuştu.
SEÇİM SAVAŞLARI
İsrail Radyosu’na konuşan Lieberman, Bennett’i defterden sildiğini belirterek, “Eğitim Bakanı eğitim dışında her şeyle ilgileniyor. Bu demeç onun seçim havasına girdiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.
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