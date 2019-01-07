İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3881
  • 6,1882
  • 223.072
  • 89.951
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Sisi'nin CBS kanalındaki açıklamalarına tepki yağdı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ABD merkezli CBS kanalına verdiği ancak daha sonra yayımlanmasını istemediği röportajdaki sözlerine tepki yağdı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

"60 Dakika" programında dün akşam yayımlanan mülakatta Sisi'nin Mısır ordusunun Kuzey Sina'da teröristlerle mücadelede İsrail ile yardımlaştığı ve ülkede siyasi tutuklu bulunmadığı yönündeki ifadeleri, özellikle insan hakları aktivistlerinin tepkisini çekti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), resmi Twitter hesabından, röportajla ilgili, "Cumhurbaşkanı Sisi basından gelecek zor sorulara alışık değil. Çünkü kendisini eleştiren birçok gazeteciyi hapse attırdı." açıklamasında bulundu.

"Katil olduğunu itiraf edecek mahiyette bir cevap"
İnsan hakları aktivisti Usame Gavvaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Röportajda 'Elinizin kanla lekelendiğini gören bazı insanlar var? sorusuna Sisi'nin verdiği 'Aşırılık yanlısı akımla savaşıyoruz' cevabı bir felaket. Katil olduğunu itiraf edecek mahiyette bir cevap." ifadelerine yer verdi.

Uluslararası hukuk uzmanı Mahmud Rıfat da "Sisi'nin röportajını takip ettim. En az felaket olarak tanımlanabilir. Sisi, İsrail ile Sina'da birlikte operasyon itirafıyla Mısır ordusuna zamanla silinmeyecek utanç verici bir sertifika vermiş oldu." ifadelerini kullandı.

"İsrail ile geniş bir yardımlaşma çerçevemiz var"
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin mülakatı Amerikan televizyonunda dün akşam "Mısır hükümetinin görmek istemediği röportaj ve sürpriz sorular" başlığıyla yayımlandı.

CBS'nin internet sitesinde yayımlanan habere göre, Mısır'ın Washington Büyükelçisi Yasir Rıda, kanal yönetiminden geçen eylül ayında gerçekleşen mülakatın yayımlanmamasını istedi, ancak kanal bu talebi reddetti.

Programda, sunucu Scott Pelley'in İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün "Mısır'da 60 bin siyasi tutuklu olduğu" iddiasına yönelik sorusuna Sisi, "Mısır’da siyasi tutuklu yok. Ne zaman aşırı fikirlerini halka empoze etmeye çalışan bir azınlık görsek sayılarına bakmaksızın müdahale ediyoruz." cevabını verdi.

"Bir zamanlar birbirine karşı savaşan iki düşman ülke arasında yardımlaşmanın yakınlaşma olarak yorumlanabileceği" şeklindeki soruya karşılık ise Sisi, şunları söyledi:

"Bu doğru. İsrail ile geniş bir yardımlaşma çerçevemiz var. Mısır ordusu, Sina Yarımadası’nda bin civarında DEAŞ mensubuna karşı mücadele veriyor. İsrail'e havadan müdahale izni verildi."

Sisi’ye mülakat sırasında 14 Ağustos 2013'te Rabia Meydanı'na yapılan kanlı müdahale de soruldu. Sisi, Rabia Meydanı'nda silahlı insanların bulunduğunu iddia ederek, barışçıl girişimlerden sonuç alınamadığını söyledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Darbeciler rehinelerin arasına girmeye çalışmış

Darbeciler rehinelerin arasına girmeye çalışmış

Resmen duyurdu: 1 Şubat'ta bırakıyor

Resmen duyurdu: 1 Şubat'ta bırakıyor

'Göz yummayacağız kapatıyoruz'

'Göz yummayacağız kapatıyoruz'

Korkunç gerçek ortaya çıktı: Tam 6 ton

Korkunç gerçek ortaya çıktı: Tam 6 ton

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'den yerli ve milli bir hamle daha

Türkiye'den yerli ve milli bir hamle daha

Bakanlık harekete geçti! Büyük tepki toplamıştı

Bakanlık harekete geçti! Büyük tepki toplamıştı

Sözlerine tepki yağdı: Katil olduğunu itiraf etti

Sözlerine tepki yağdı: Katil olduğunu itiraf etti
 

POPÜLER HABERLER

Poşet parası vermemek için markete eşekle geldi

Poşet parası vermemek için markete eşekle geldi

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu

7 Ocak 2018 kar tatili ilan edilen okullar hangileri?

7 Ocak 2018 kar tatili ilan edilen okullar hangileri?

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA