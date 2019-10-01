Sisi'ye FETÖ sahip çıktı
Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi devirerek yönetimi gasp eden Sisi’ye yönelik ülkede protestolar sürerken, eli kanlı darbeciye FETÖ elebaşından destek geldi ve Erdoğan karşıtlığında da birleştiler.
Uluslararası alanda sıkışan Sisi’nin kanalı TEN televizyonuna mülakat veren FETÖ elebaşı, Mursi ve yüzlerce Mısırlıyı katleden diktatör Sisi’ye övgüler yağdırdı.
SAMİMİ GÖRÜNTÜLER
Baştan sona terörist elebaşını aklama ve destek olma teması içerisinde geçen röportajda; FETÖ lideri Gülen, Mısırlı televizyoncularla samimi görüntüler verdi. Röportaj Doktor Neşet ed-Dihi tarafından gerçekleştirilirken, röportajda örgüte destek mesajları verildi. Mülakatta FETÖ elebaşı, Sisi rejiminden Türkiye karşıtlığını sürdürmesini talep etti.
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