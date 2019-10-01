Sisi'ye FETÖ sahip çıktı Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi devirerek yönetimi gasp eden Sisi’ye yönelik ülkede protestolar sürerken, eli kanlı darbeciye FETÖ elebaşından destek geldi ve Erdoğan karşıtlığında da birleştiler.