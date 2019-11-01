14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,733
  • 6,3923
  • 278.04
  • 97948.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Sistani'den ''Iraklıların, rejimi belirleme iradesine saygı duyun'' mesajı

Irak'taki Şiilerin en büyük dini mercii Ali es-Sistani, Iraklıların ülkedeki siyasi ve idari rejimi belirleme iradesine saygı duyulmasını istedi ve ülkenin iç savaşa sürüklenebileceği uyarısında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sistani'nin Kerbela'daki Temsilcisi Seyit Ahmed es-Safi, cuma hutbesinin ardından dini mercinin mesajını okudu.

Başkent Bağdat'ın yanı sıra ülkenin orta ve güney kentlerinde devam eden gösterilere ilişkin mesajında Sistani, göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylara işaret ederek her iki taraftan da kan aktığını vurguladı.

Göstericilere karşı şiddet kullanılmasını kınayan Sistani, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kan akmasının önüne geçilmeli ve ülkenin iç savaşa sürüklenerek harabeye dönüşmesine izin verilmemeli. Adı ne olursa olsun hiçbir askeri güç göstericilere müdahale etmeleri için alanlara sürülmemeli. Iraklıların, anayasa referandumu ve meclis seçimleri yoluyla ülkedeki siyasi ve idari rejimi belirleme iradesine saygı duyulmalı. Bu, eski rejim (Saddam yönetimi) sonrası üzerinde durduğumuz ve desteklediğimiz bir durumdur. Reform önemli ve gereklidir. Irak halkının tüm renkleri ve bileşenleriyle seçme hakkı bulunuyor. Hiçbir grubun veya bölgesel ve uluslararası tarafın, Iraklıların iradesini gasp etme ve kendi görüşünü onlara empoze etme hakkı yoktur."

Sistani ayrıca, Irak siyasetinde doğru kararların alınması için ülkedeki tüm taraflara "kendi kişisel çıkarlarını kenara bırakarak ülkenin geleceğini düşünmeleri" çağrısında bulundu.

- SİSTANİ'NİN AÇIKLAMASI "İRAN'A MESAJ"
 

Irak'taki Şiilerin en büyük dini mercii Sistani'nin "siyasi rejimin belirlenmesinde Iraklıların iradesine saygı duyulması" gerektiği yönündeki ifadesi, "Sistani'den İran'a mesaj" olarak değerlendirildi.

Göstericilerin talepleri arasında Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifası ve mevcut iktidar sisteminin değiştirilmesi de yer alıyor.

İran'ın ise Abdulmehdi'nin istifasını istemediği ve bunu Irak'taki Şii partilerin liderlerine de ilettiği iddia ediliyor.

Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya ile ortak devriye başlıyor: Sıfır noktasına geldiler

Rusya ile ortak devriye başlıyor: Sıfır noktasına geldiler

Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Trafikte yeni dönem başladı: 2 bin 4 lira cezası var

Trafikte yeni dönem başladı: 2 bin 4 lira cezası var

Irak'ın kuzeyine operasyon: SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirdiler

Irak'ın kuzeyine operasyon: SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirdiler

Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca işkence yapmıştı... Karar verildi

Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca işkence yapmıştı... Karar verildi

Ünlü ressamdan mimara kopya davası

Ünlü ressamdan mimara kopya davası

‘İlk kıble Kudüs’ turları başlıyor

‘İlk kıble Kudüs’ turları başlıyor

Makbule Nine’den Afrika’ya can suyu

Makbule Nine’den Afrika’ya can suyu
 

POPÜLER HABERLER

Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu

Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu

Teröristlerden hain tuzak! TSK böyle imha etti

Teröristlerden hain tuzak! TSK böyle imha etti

Görenleri şaşırtıyor, talep patladı!

Görenleri şaşırtıyor, talep patladı!

Bakan Akar'dan '18 rejim askeri' açıklaması

Bakan Akar'dan '18 rejim askeri' açıklaması

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA