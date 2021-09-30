Sistani'den kritik Haşdi Şabi duyurusu

AA 30 Eylül 2021 Perşembe 02:40 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 02:40

Haşd'ül Atabat el-Mukaddese lideri Meytem ez-Zeydi, Kerbela'da Hazreti Abbas Külliyesi'nde kalabalığa yaptığı açıklamada, resmi, meşru ve yasal bir oluşum olduklarını, bunun Fırkat'ül İmam Ali, Fırkat'ül İmam Abbas, Ensar el-Mercii Tugayı ve Ali Ekber Tugayı'ndan meydana geldiğini söyledi.

Zeydi, bu yapının mevcut Haşdi Şabi değil, yasal olarak Başkomutana (Başbakan) bağlı olduğunu da ilk defa duyurdu.

Haşd'ül Atabat el-Mukaddese yapısı içerisindeki 4 oluşum, dini olarak da İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e değil, Sistani'ye bağlı olduklarını belirtiyor.

Sistani'ye bağlı silahlı 4 grup, Haşdi Şabi'nin haziran ayı sonunda yaptığı askeri gövde gösterisi törenine de katılmamıştı.

Irak'ta yaklaşan seçimler öncesi Haşdi Şabi ve Haşd'ül Atabat arasındaki ayrılık meselesi tartışılırken, Sistani de halkı "değişim için" sandığa gitmeye çağırdı.

Irak'ta 10 Ekim'de erken genel seçimler yapılacak.