Sistani’nin kentinde İran'a saldırı
Irak’ta devam eden yolsuzluğa karşı isyanda göstericiler bir kez daha İran’ı hedef aldı. Tahran yönetiminin Bağdat’a müdahalesine karşı çıkan eylemciler, Irak’ta Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali Sistani’nin kenti Necef’te bulunan İran Başkonsolosluğu’nu ateşe verdi.
Irak’ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim’de başlayan gösteriler, ülkedeki bağımsızlık yanlısı Şiiler ile İran arasında güç mücadelesine dönüştü. Kerbela şehrinin ardından yine Şiilerin kutsal kabul ettiği bir kentte İran hedef alındı. Iraklı Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali Sistani’nin kenti olarak bilinen Necef’te binlerce gösterici, İran Başkonsolosluğu’nu ateşe verdi. Ordunun müdahalesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirirken, şehir giriş ve çıkışlara kapatıldı.
‘İRAN IRAK’TAN DEFOL!’
Tahran yönetiminin ülkedeki etkisini protesto etmek amacıyla bir araya gelen binlerce Iraklı, önceki gece İran’ın Necef Başkonsolosluğu’nu kuşattı. “İran, Irak’tan defol!” sloganları eşliğinde konsolosluk binasını kuşatan eylemciler, diplomatik temsilciliği basarak ateşe verdi. Konsolosluk çalışanlarının, bina protestocular tarafından basılmadan kısa süre önce kaçmayı başardığı belirtilirken, güvenlik güçleri eylemcilere biber gazı ve gerçek mermiyle müdahale etti. Çıkan olaylarda 14 gösterici hayatını kaybederken, 50 sivilin yaralandığı kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Böylece 1 Ekim’den bu yana Irak’taki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı 350’yi geçti. Polisin olaylara müdahalede yetersiz kalması üzerine Necef’e gelen Irak ordusu, kente giriş ve çıkışları kapattı. Öte yandan, İran’ın Necef Başkonsolosluğu’nun yakılması diplomatik bir krize dönüştü. Irak Dışişleri, olayı kınadığını duyurdu.
TAHRAN NOTA VERDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kundaklama ile Irak ve İran arasındaki tarihi ilişkilere zarar verilmek istendiği açıktır. Yaşanan olay resmi görüşümüzü yansıtmıyor. İran ile ikili stratejik ilişkilerimize bağlılığımızı da yineliyoruz” ifadeleri kullanıldı. İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi ise Irak’a yabancı ülke misyonlarını koruma görevini hatırlatarak “İran’ın protestosu, Irak’ın Tahran’daki Büyükelçisi’ne iletildi. Sorumlular bulunarak ağır bir şekilde cezalandırılmalı” dedi.
Bağdat çareyi kriz masasında buldu
Yolsuzluğa karşı şiddetli gösterilerin yaşandığı Irak’ta, İran’a ait diplomatik misyonların ateşe verilmesi üzerine Bağdar hükümeti harekete geçti. Irak yönetimi, kentlerdeki güvenliği sağlamak için valilerin başkanlığında kriz masası kurulduğunu duyurdu. Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kentlerdeki güvenliğin sağlanması, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların can güvenliğinin korunması için kent valileri başkanlığında tüm kentlerde kriz masası kuruldu” ifadesi kullanıldı.
1 AYDA 2 BASKIN
Açıklamada, Başbakan Adil Abdulmehdi’nin talimatı üzerine söz konusu kriz masasında askeri komutanların da yer alacağı bilgisi paylaşıldı. Ülkede önceki gün Necef’teki İran Başkonsolosluğu ateşe verilmişti. Irak’ta bir ay önce de Kerbela’daki İran Konsolosluğu kundaklanmış ve İran bayrakları indirilmişti.
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