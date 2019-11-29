Sistani’nin kentinde İran'a saldırı

Irak’ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim’de başlayan gösteriler, ülkedeki bağımsızlık yanlısı Şiiler ile İran arasında güç mücadelesine dönüştü. Kerbela şehrinin ardından yine Şiilerin kutsal kabul ettiği bir kentte İran hedef alındı. Iraklı Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali Sistani’nin kenti olarak bilinen Necef’te binlerce gösterici, İran Başkonsolosluğu’nu ateşe verdi. Ordunun müdahalesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirirken, şehir giriş ve çıkışlara kapatıldı.

‘İRAN IRAK’TAN DEFOL!’

Tahran yönetiminin ülkedeki etkisini protesto etmek amacıyla bir araya gelen binlerce Iraklı, önceki gece İran’ın Necef Başkonsolosluğu’nu kuşattı. “İran, Irak’tan defol!” sloganları eşliğinde konsolosluk binasını kuşatan eylemciler, diplomatik temsilciliği basarak ateşe verdi. Konsolosluk çalışanlarının, bina protestocular tarafından basılmadan kısa süre önce kaçmayı başardığı belirtilirken, güvenlik güçleri eylemcilere biber gazı ve gerçek mermiyle müdahale etti. Çıkan olaylarda 14 gösterici hayatını kaybederken, 50 sivilin yaralandığı kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Böylece 1 Ekim’den bu yana Irak’taki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı 350’yi geçti. Polisin olaylara müdahalede yetersiz kalması üzerine Necef’e gelen Irak ordusu, kente giriş ve çıkışları kapattı. Öte yandan, İran’ın Necef Başkonsolosluğu’nun yakılması diplomatik bir krize dönüştü. Irak Dışişleri, olayı kınadığını duyurdu.

TAHRAN NOTA VERDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kundaklama ile Irak ve İran arasındaki tarihi ilişkilere zarar verilmek istendiği açıktır. Yaşanan olay resmi görüşümüzü yansıtmıyor. İran ile ikili stratejik ilişkilerimize bağlılığımızı da yineliyoruz” ifadeleri kullanıldı. İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi ise Irak’a yabancı ülke misyonlarını koruma görevini hatırlatarak “İran’ın protestosu, Irak’ın Tahran’daki Büyükelçisi’ne iletildi. Sorumlular bulunarak ağır bir şekilde cezalandırılmalı” dedi.