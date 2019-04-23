16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8371
  • 6,5457
  • 238.153
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Sıtma aşısı dünyada ilk kez Malavi’de uygulanmaya başlandı

Dünyanın birçok yerinde her yıl yüz binlerce insanın ölümüne yol açan sıtma hastalığı için geliştirilen aşı ilk kez Afrika ülkesi Malavi’de uygulanmaya başlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, hastalık için geliştirilen aşı için deneme programının ilk kez Malavi’de başlatıldığı ve ilerleyen haftalarda Gana ve Kenya’da da aşılara başlanacağı ifade edildi. 
 
"RTS,S" adıyla bilinen ve 2 yaşına kadar olan çocuklara uygulanan aşının 30 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğuna işaret edilen açıklamada, klinik testlerde aşının her 10 sıtma vakasından ortalama 4’ünü engellediğinin görüldüğü belirtildi.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, "Son 15 yılda sıtmayı kontrol altına almak için cibinlik ve diğer bazı önlemlerle çok büyük ilerlemeler kaydedildiğini gördük ancak bu ilerleme durmuş ve bazı bölgelerde tersine dönmüş vaziyette. Sıtmaya karşı kazanılan ilerlemenin eski seyrine dönmesi için yeni çözümlere ihtiyacımız var ve bu aşı amaca ulaşmamız için umut verici bir araç." değerlendirmesinde bulundu.
 
Her yıl dünyada yaklaşık 435 bin kişinin canını alan hastalıktan en fazla 5 yaş altındaki çocuklar etkileniyor.
 
En ölümcül hastalıklardan biri olan ve geçen her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtmanın en yaygın görüldüğü yerler Afrika'da. Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresi sonrasında ortaya çıkan ateşli bir hastalık olan sıtma, ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini belli ediyor.
 

D-100´de feci kaza! O anlar kamerada...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu... Terör örgütüne darbe

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu... Terör örgütüne darbe

41 çeşit baharatla hazırlanıyor, tüm hastalıklara şifa oluyor

41 çeşit baharatla hazırlanıyor, tüm hastalıklara şifa oluyor

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu

Sri Lanka'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Sri Lanka'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

'Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor'

'Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor'

'Dizleri üzerine çöküp af için yalvaracaklar'

'Dizleri üzerine çöküp af için yalvaracaklar'

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

İBB Meclisinin genç üyeleri, Başkan Erdoğan’a teşekkür etti

İBB Meclisinin genç üyeleri, Başkan Erdoğan’a teşekkür etti
 

POPÜLER HABERLER

D-100´de feci kaza! O anlar kamerada...

D-100´de feci kaza! O anlar kamerada...

'Çöp Ev' 5.kez temizlendi! 2 kamyonet çöp çıktı

'Çöp Ev' 5.kez temizlendi! 2 kamyonet çöp çıktı

41 çeşit baharatla hazırlanıyor, tüm hastalıklara şifa oluyor

41 çeşit baharatla hazırlanıyor, tüm hastalıklara şifa oluyor

Gelibolu'ya '360 derece' kuş bakışı

Gelibolu'ya '360 derece' kuş bakışı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA