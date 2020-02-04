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Dünya

Sivilleri vurdukları bombaların üzerine Süleymani'nin ismini yazdılar

İran destekli terörist guruplar ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin intikamını Suriye'de sivillerden alıyor.

AA04.02.2020  11:52 - Güncelleme: 04.02.2020  11:54

İran destekli terörist grupların sosyal medya hesaplarında yayımladığı görüntülerde Suriye'nin Halep ilçesi Han Tuman bölgesinin katyuşa füzeleri ile hedef alındığı görülüyor.

Görüntülerde bir askeri unsurun katyuşa füzeleri üzerine ABD'nin Irak'ta hava saldırısında öldürdüğü Kasım Süleymani'nin ismini yazdığı görülüyor.

Füzelerin söz konusu bölgede sivilleri hedef aldığı biliniyor.

Han Tumanı özgürleştirme harekatı olarak adlandırılan İranlı terörist gruplar, Halep kent merkezinden sivillerin yoğun olarak yaşadığı muhaliflerin kontrolündeki alanlara saldırıyor.

- İRAN'IN SURİYE'DEKİ DURUMU

Suriye'de doğrudan İran'a bağlı olarak hareket eden, Lübnan Hizbullahı, Suriye Hizbullahı, Bedir Ordusu, Fatimiyyun Tugayı, Zeynebiyyun Tugayı, Seyyide Rukiya Tugayı, Kataib-i İmam Ali, Abul Fazl Taburu, Kataib-i Hizbullah, Irak Hizbullahı, Ceşy-ül Şabi, Ebu Fadıl Abbas Tugayı, Zülfikar Tugayı, Kuteyb Seyid Şuheda ve İbn Yasir Tugayı ve Iraklı Şii milis grupları yer alıyor.

Suriye rejimi içerisinde hareket eden İran destekli terörist guruplar, özellikle Suriye'nin Halep, Şam, Hama ve Deyrezzor bölgelerinde yer alıyor.

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