Siyasetçinin kulağını ısırarak kopardı

Hong Kong’da Cityplaza semtinde bir alışveriş merkezi dışında meydana gelen olayda, saldırganın etrafına bıçakla saldırarak ikisi ağır beş kişiyi yaraladıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan politikacı Andrew Chiu Ka Yin’in kulağının bir bölümü ısırarak kopardığını yazdı. Basında Andrew Chiu’nun kulağından ısırıldığı anın görüntüleri yayımlandı. “Hong Kong’un Çin’e ait olduğunu” söylediği aktarılan saldırganın, polis gelmeden önce kalabalık tarafından dövüldüğü kaydedildi.