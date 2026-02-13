İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2026 Cuma / 26 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,742
  • EURO
    51,8935
  • ALTIN
    7044.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Siyonist bakanın skandalları bitmiyor! Hapishane basıp işkenceyle övündü
Dünya

Siyonist bakanın skandalları bitmiyor! Hapishane basıp işkenceyle övündü

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin tutulduğu askeri hapishane Ofer'e baskın düzenleyerek esirlerin maruz kaldığı kötü şartları ve yapılan işkenceyi övdü.

AA13 Şubat 2026 Cuma 18:21 - Güncelleme:
Siyonist bakanın skandalları bitmiyor! Hapishane basıp işkenceyle övündü
ABONE OL

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, bir grup İsrailliye Filistinlilere uygulanan muameleyi göstermek için hapishaneye gelen Ben-Gvir'e, İsrail Cezaevi Servisi Müdürü Kobi Yaakobi eşlik etti.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, ramazan ayı yaklaşırken gerçekleştirdiği provokatif baskında, İsrail'in hapishane koşullarını asgari düzeye indirmesinin ardından Filistinlileri "düşük seviyeli hapishanelerde görmenin kendisi için gurur verici" olduğunu söyledi.

ELLERİNDEN BAĞLAYIP SÜRÜKLEDİLER

İsrail'deki cezaevlerini "her şey dahil bir otelden hapishaneye dönüştürdüklerini" savunan Ben Gvir'in baskınına ilişkin görüntülerde, İsrail askerinin Filistinli esirlerin koğuşlarının bulunduğu bölgeye ateş açarak baskın düzenlediği ve Filistinlileri ellerinden bağlayıp sürükleyerek koğuşlar bölgesinin avlusuna çıkardığı görüldü.

Aşırı sağcı Bakan'a eşlik eden İsrailliler de hapishane koşullarından övgüyle bahsederek Filistinli esirlerin bu muameleyi görmesini "hayallerin gerçekleşmesi" şeklinde niteledi.

İsrailliler, Ben-Gvir'in "kutsal bir hizmeti yerine getirdiğini" savunarak hapishanedeki Filistinlilerin idam edilmesini izlemek istediklerini dile getirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.