7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de soykırım uygulayan İsrail, yine Gazze Şeridi'ne kara harekatı adı altında işgal girişimlerine başladıklarını belirtti. İşgalcilerin Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'i bugün yaptığı açıklamada, işgal girişiminin resmen başladığını açıkladı.

"OPERASYONUMUZUN SALDIRILARINI ARTIRACAĞIZ VE GÜÇLENDİRECEĞİZ"

ABD basınında yer alan habere göre, İşgalci İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde işgal girişimine başladı. Genelkurmay Başkanı Zamir, yaptığı açıklamada, son haftalarda orduya çağrılan yedek askerlere hitap ederek, "Operasyonumuzun saldırılarını artıracağız ve güçlendireceğiz, bu yüzden sizi çağırdık," dedi.