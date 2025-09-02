İSTANBUL 31°C / 21°C
Siyonist İsrail açıkladı: Gazze'ye kara harekatı resmen başladı

İşgalci İsrail'in Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'i yaptığı açıklamada Gazze'yi işgal planına başladıklarını bildirdi. İşgalci komutan Zamir, 'Gazze'de kara harekâtına çoktan başladık.' İfadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ2 Eylül 2025 Salı 21:39 - Güncelleme:
7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de soykırım uygulayan İsrail, yine Gazze Şeridi'ne kara harekatı adı altında işgal girişimlerine başladıklarını belirtti. İşgalcilerin Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'i bugün yaptığı açıklamada, işgal girişiminin resmen başladığını açıkladı.

"OPERASYONUMUZUN SALDIRILARINI ARTIRACAĞIZ VE GÜÇLENDİRECEĞİZ"

ABD basınında yer alan habere göre, İşgalci İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde işgal girişimine başladı. Genelkurmay Başkanı Zamir, yaptığı açıklamada, son haftalarda orduya çağrılan yedek askerlere hitap ederek, "Operasyonumuzun saldırılarını artıracağız ve güçlendireceğiz, bu yüzden sizi çağırdık," dedi.

Gazze'deki harekatı adı altında gerçekleştirilen soykırımın çoktan başladığını belirten Zamir, "Saldırılarımızı artıracağız" ifadesini kullandı. Öte yandan işgalci Netanyahu'da yaptığı açıklamada, "Sizlere, İsrail Savunma Kuvvetleri askerlerine, yedek askerlere ve ailelerinize derin şükranlarımı sunmak ve onları güçlendirmek istiyorum," dedi. Katil Bibi, "Şimdi belirleyici aşamaya geçiyoruz. Size inanıyorum, size güveniyorum ve tüm ulus sizi kucaklıyor." sözlerini söyledi.

