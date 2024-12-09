Siyonist İsrail Gazze'de sivilleri vurdu: Çok sayıda şehit var

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Beyt Hanun'da bazılarında yerlerinden edilen Filistinlilerin kaldığı evlere düzenlenen hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk en az 15 kişi şehit oldu.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının yoğun ve artarda kasabayı hedef alan birçok saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 758 Filistinli öldü, 106 bin 134 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

