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Dünya

Siyonist İsrailliler, zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere saldırdı

Soykırımcı İsrail tarafında işgal altında olan Filistin'de, zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçiler Siyonist İsrailliler tarafından saldırıya uğradı.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 00:00 - Güncelleme:
Siyonist İsrailliler, zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere saldırdı
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Yasuf Köy Meclisi Başkanı Vail Ebu Mazi, AA'ya yaptığı açıklamada Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin zeytin toplayanlara saldırarak iki kişiyi yaraladığını, yaralanan Filistinlilerin vücudunda morluklar olduğunu belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli çiftçileri topraklarını terk etmeye zorladığını kaydeden Ebu Mazi, İsraillilerin Filistinlilere ait tarım ekipmanlarının yanı sıra büyük miktarda zeytin de çaldığını aktardı.

EKİM AYINDA 1490 SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ekim ayında Filistinlilere yönelik 1490 saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, saldırılar sırasında 1400 ağacın kesildiği ya da söküldüğü aktarılmıştı.

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem ise mayıs ayında yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği içinde Filistinli çobanları Batı Şeria'daki topraklarından sürmeyi planladığını duyurmuştu.

Örgüt bunu "İsrail'in apartheid sisteminin" bir parçası olarak nitelemişti.

Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklarda kurulan yerleşim yerlerinde 720 binden fazla İsrailli yaşıyor.

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