Siyonist kararname!

ABD’de Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana İsrail için çalışan Donald Trump, Yahudi lobisinin bir hayalini daha gerçekleştirdi. Trump, Yahudiliği sadece bir ‘din’ olarak değil aynı zamanda ‘etnik grup’ olarak tanıyan ve Yahudilere karşı ayrımcılığı ‘temel insan haklarının ihlali’ olarak nitelendiren başkanlık kararnamesini imzaladı. Böylece işgalci İsrail’in karşı çıkmak da antisemitizm suçu kapsamına alınırken, terör devleti İsrail’e boykot kampanyası yapılan üniversitelere devlet desteğinin kesilmesinin de yolu açıldı.

SEÇİM YATIRIMI

Beyaz Saray’da yapılan, Yahudilerin dini bayramı Hanukah kutlamasına katılan Trump’a eşi Melania Trump, kızı Ivanka Trump ve Yahudi kökenli damadı Jared Kushner ile birçok Yahudi eşlik etti. Trump burada yaptığı konuşmada, dün New Jersey eyaletindeki bir koşer marketinde silahlı saldırı meydana geldiğini belirterek, “Ne zaman ve nerede olurlarsa olsunlar antisemitik canavarları kahredeceğimize yemin ediyorum” dedi. Filistin’in başkenti Kudüs’ü İsrail toprağı olarak tanıma ve Golan Tepeleri’nde İsrail’in egemenliğini tanıma kararlarını anımsatan Trump, “Bunların hangisi daha önemli dedim. İran ile nükleer anlaşmadan çıkmanız hepsinden daha önemlidir dediler” ifadelerini kullandı. Trump’ın son günlerde Yahudi lobisiyle yakın görüntü veren imajı, 2020 başkanlık seçimleri için atılan bir adım olarak yorumlanıyor.

MİMARI KUSHNER

Trump ayrıca burada antisemitizmi hedef alan bir başkanlık kararnamesini de imzaladı. Bu kararnameye göre, Yahudi kökenli öğrencilere antisemitik hareketlerde bulunan, İsrail’i boykot eden ya da bu davranışları durduramayan üniversitelerden hükümet desteği çekilebilecek. Trump’ın Yahudi kökenli damadı ve başdanışmanı olan Jared Kushner’in fikriyle hazırlandığı belirtilen kararname sayesinde Amerikan üniversitelerinde başını Müslüman öğrencilerin çektiği ve Yahudi lobisinin mücadele için milyonlarca dolar harcadığı “İsrail’i boykot et” kampanyalarına ağır bir darbe vurulacak. Kararname ayrıca, Yahudiliği sadece bir ‘din’ olarak değil, aynı zamanda bir ‘etnik grup’ olarak tanıyor. Böylece Yahudi etnik grubunun yaşadığı İsrail’e karşı çıkmak da antisemitizm olarak görülecek.