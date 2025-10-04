İSTANBUL 22°C / 14°C
Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, kandan beslenmeye devam edeceğini itiraf etti. Trump'ın 'İsrail çekilme hattını kabul etti' açıklamasının ardından Gazze kasabı Netanyahu Siyonizmin kanlı planını bir kez daha gözler önüne serdi. Hamas, esirleri teslim edebileceğini söylerken katil Netanyahu, Gazze işgaline devam edeceklerini söyledi. Öte yandan Netanyahu, söz konusu planla Hamas'ın izole edildiğini iddia ederek kirli bir provokasyona daha imza attı.

4 Ekim 2025 Cumartesi 23:44
Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, İsrail müzakere heyetinin teknik detayları görüşmek üzere Mısır'a gideceğini söyledi.

Trump'ın Gazze planına değinen Netanyahu, dünyada İsrail yalnızlaşacakken bu planla işin tersine döndüğünü ve Hamas'ın izole edildiğini savundu.

"GAZZE'NİN İŞGALİNE DEVAM EDECEĞİZ"

Netanyahu, "ilk aşamada Hamas'ın bütün esirleri bırakacağını, İsrail ordusunun Gazze'nin derinliklerindeki bölgelerde kontrolü elinde tutacak biçimde yeniden konumlanacağını" ileri sürdü.

İsrail kamuoyunda ve uluslararası toplumda anlaşmayı engellemekle suçlanan Netanyahu, İsrail'in askeri baskısıyla esir takası anlaşmasının mümkün olduğunu iddia etti.

Gazze müzakerelerinde son durum "İsrail çekilme hattını kabul etti"

İŞGALCİ NETANYAHU'DAN KİRLİ PROVOKASYON

Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump planına verdiği yanıt üzerine "tüm esirlerin bırakılması için uygulamalara başladıklarını", bunun ardından savaşın "İsrail'in prensiplerine göre" sonlanması için Trump'ın ekibiyle çalışacaklarını dile getirdi.

Anlaşmanın ikinci aşamasında Hamas'ın silah bırakacağını ve Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılacağını savunan Netanyahu, bunu Trump'ın planına göre diplomatik ya da askeri olarak gerçekleştireceklerini ileri sürerek, saldırılara yeniden başlama sinyali verdi.

Kahire'de barış müzakereleri: Hamas ile İsrail heyetleri, pazar günü görüşecek iddiası

Katliamı görmezden geldi Hamas'ı suçladı "Gecikmeyin bu işi hemen bitirelim"
