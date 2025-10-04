Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, İsrail müzakere heyetinin teknik detayları görüşmek üzere Mısır'a gideceğini söyledi.

Trump'ın Gazze planına değinen Netanyahu, dünyada İsrail yalnızlaşacakken bu planla işin tersine döndüğünü ve Hamas'ın izole edildiğini savundu.



"GAZZE'NİN İŞGALİNE DEVAM EDECEĞİZ"

Netanyahu, "ilk aşamada Hamas'ın bütün esirleri bırakacağını, İsrail ordusunun Gazze'nin derinliklerindeki bölgelerde kontrolü elinde tutacak biçimde yeniden konumlanacağını" ileri sürdü.

İsrail kamuoyunda ve uluslararası toplumda anlaşmayı engellemekle suçlanan Netanyahu, İsrail'in askeri baskısıyla esir takası anlaşmasının mümkün olduğunu iddia etti.



İŞGALCİ NETANYAHU'DAN KİRLİ PROVOKASYON

Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump planına verdiği yanıt üzerine "tüm esirlerin bırakılması için uygulamalara başladıklarını", bunun ardından savaşın "İsrail'in prensiplerine göre" sonlanması için Trump'ın ekibiyle çalışacaklarını dile getirdi.

Anlaşmanın ikinci aşamasında Hamas'ın silah bırakacağını ve Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılacağını savunan Netanyahu, bunu Trump'ın planına göre diplomatik ya da askeri olarak gerçekleştireceklerini ileri sürerek, saldırılara yeniden başlama sinyali verdi.

