Size borcumuz yok

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinde son bir haftadır gerçekleştirdiği mitinglerde Suudi Arabistan hakkında yaptığı çıkışlara Riyad’ın Savunma Bakanlığı görevini yürüten veliaht prensi Muhammed Bin Selman’dan yanıt geldi. Selman, Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta, ABD Başkanı’nın “Biz olmazsak uçaklarını bile kaldıramazlar, onları biz koruyoruz, bize ödeme yapmaları gerek, bedelini ödemeliler” ifadelerine, “Suudi Arabistan güvenliği karşılığında herhangi bir bedel ödemeyecektir. ABD’den aldığımız tüm silahların parasını ödedik. Bunlar bedavadan gelen silahlar değil” şeklinde yanıt verdi.

1744 HATASI

Washington’a esktra ödeme yapmayacaklarını ve Trump’ın açıklamalarını isabetli bulmadığını da söyleyen veliaht, ülkesinin bu meseleye “Herhangi bir dost, iyi ya da kötü şeyler söyleyebilir” nazarından baktığını belirtmekten de geri durmadı. “ABD Başkanı ile çalışmayı seviyorum. İki ülke arasındaki ilişkiler yüzde 99 iyi ilerlerken, yüzde 1 kötü bir mesele gündeme geldi” diyerek zeytin dalını da uzatan Bin Selman, yine de yeni bir polemiğin fitilini ateşledi: “Suudi Arabistan tarihte 1744’ten bu yana mevcut. Sanıyorum, ABD’den 30 yılı aşkın süre önce vardı” bilgisini paylaşan Suudi prens, ülkesinin ABD olmadan önce de var olduğunu iddia etti. Oysa ki genç veliahtın verdiği tarihi Suudi Arabistan’ın kuruluş tarihi değil; Vahhabiliğin kurucusu Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab ile Diriye Prensi Muhammed bin Suud’un Osmanlı tarafından bastırılan isyanın tarihiydi. Suudi Arabistan Krallığı 23 Eylül 1932’de kuruldu. Riyad liderliğindeki uluslararası koalisyonun da dahil olduğu Yemen’de 3 yıldır süren savaş hakkında da konuşan Bin Selman, “Arap Yarımadası’nda yeni bir Hizbullah istemiyoruz. Husilerle en kısa sürede anlaşmaya varılmasını istiyoruz” dedi.