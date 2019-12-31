İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9494
  • EURO
    6,6685
  • ALTIN
    289.255
  • BIST100
    114754
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Libya'daki çatışmalarda 10 Hafter milisi öldürüldü
Dünya

Libya'daki çatışmalarda 10 Hafter milisi öldürüldü

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'taki çatışmalarda darbeci General Halife Hafter milislerinden 10'unun öldürüldüğünü duyurdu.

AA31.12.2019  07:57 - Güncelleme: 31.12.2019  07:57

UMH sözcüsü Muhammed Kununu, Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi'ndeki açıklamasında, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait 4 tankla desteklenen Hafter milislerinin Trablus Havaalanı yolu üzerindeki El-Furusiyye köprüsüne sızdığını belirtti.

Kununu, hükümet güçlerinin, bölgeye sızan Hafter milislerine karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 10 milisin öldürüldüğünü, 12 askeri aracın da kullanılamaz hale getirildiğini ifade etti.


Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkenti kontrol edeceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine UMH birlikleri ise Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Nota verdiler
Nota verdiler

Nota verdiler

Kaleci Volkan da listeye girdi
Kaleci Volkan da listeye girdi

Kaleci Volkan da listeye girdi

Feghouli’nin yerine Es-Es’ten Sekidika
Feghouli’nin yerine Es-Es’ten Sekidika

Feghouli’nin yerine Es-Es’ten Sekidika

Kartal’a Brezilyalı golcü
Kartal’a Brezilyalı golcü

Kartal’a Brezilyalı golcü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.