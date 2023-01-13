Skandal dünya basınında! ''Türkiye İsveç'i azarladı''

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir cansız mankeni başkent Stockholm'deki belediye binasının önünde ayaklarından astı.

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görüldü.

Stockholm'de 21 Ocak'ta NATO'ya hayır gösterisi yapılacağı ifade edilen paylaşımın altında hakaret içeren yorumlar da dikkati çekti.

SKANDAL DÜNYA BASININDA! "TÜRKİYE İSVEÇ'İ AZARLADI"

Skandal görüntülere Türkiye'den tepki yağarken olay dünyada da ses getirdi.

Euronews 'Türkiye'yi öfkelendirdi' yorumunda bulundu.

Uluslararası Haber ajansı AFP bu gelişmeyi 'Türkiye'den sert çıkış' başlığı ile abonelerine duyurdu.

İngiliz The Guardian gazetesi, Stockholm'deki belediye binası önünde asıl kukla üzerine Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını yazdı. Haberde İsveç'teki skandal görüntüler için 'İsveç'in NATO'ya katılma hedefi konusunda iki ülke arasındaki gerilimi alevlendirdi' yorumunda bulunuldu.

Rus TASS haber ajansı, 'Erdoğan'ın sözcüsü: İsveç'in NATO'ya girişi terörü yok edinceye kadar geciktirilecek' başlığıyla gelişmeleri yayınladı.

Amerikan Associated Press ajansı ise 'Türkiye, 'iğrenç' gösteriden sonra İsveç büyükelçisini çağırdı' başlığını kullandı. Haberde Türkiye'nin henüz İsveç'in NATO üyeliğini onaylamadığına vurgu yapıldı.

Alman DW Türkiye'nin tepkisini İsveç Büyükelçisini bakanlığa çağırarak gösterdiğini yazdı.

Rusya merkezli Sputnik'in İngilizce edisyonu ise 'Türkiye İsveç'i Stockholm'deki kukla nedeniyle azarladı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı

Bloomberg 'İsveç Büyükelçisi'ni çağıran Türkiye, NATO üyelik teşebbüsü için uyarıda bulunuyor' yorumunda bulunurken Rus haber ajansı TASS, Türkiye'nin skandala tepki gösterdiğini yazdı ve Türk yetkililerin açıklamalarına geniş yer verdi.

Lübnan'ın El Meyadin televizyonu, 'Erdoğan videosundan sonra Ankara İsveç Büyükelçisi'ni çağırdı' başlıklı haberinde, Stockholm yönetiminin NATO'ya üye olabilmek için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

İsveç yerel medyasında da skandala geniş yer verildi. Aftonbladet gazetesi, Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını belirtip, görüntülerin Ankara'yı çılgına çevirdiğini yazdı. Gazetedeki bir başka haberde, İsveç'in NATO üyeliği için verdiği tavizlerin henüz Türkiye'yi tatmin etmediği vurgulandı.

Dagens Nyheter gazetesi, 'Stockholm'de Erdoğan'ın maketinin asılması, Türkiye'yi kızdırdı' başlığını kullandı. Olayın Türkiye'de büyük tepkileri tetiklediğini okuyucularına aktaran gazete, İsveç'in Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bilgisini de verdi.

Dagens Nyheter'deki bir diğer haberde, ABD'de Barack Obama ve Donald Trump döneminde Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Rusya uzmanı olarak görev yapan Fiona Hill'in görüşlerine yer verildi. 'Önemli güvenlik uzmanı: Türkiye, İsveç'i sınırı olmayan bir zaman boyunca bloke edebilir' başlığıyla sunulan haberde, Hill "Cumhurbaşkanı Erdoğan istediği kadar İsveç'in NATO üyeliğini engelleyebilir" görüşünü dile getirdi.

Expressen gazetesi, 'Stockholm'deki kuklalı protestonun ardından Türkiye İsveç Büyükelçisi'ni çağırdı' dedi, çalkantıya yol açan skandal videonun İsveç'te fark edilmeden önce Türkiye'de gündem olduğunu aktardı.

Svenska Dagbladet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson'un el sıkıştığı bir fotoğrafa yer verdiği haberi 'Maketin asılmasından sonra Türkiye'den protestolar' başlığıyla sundu.

Göteborgs-Posten gazetesi, 'Türkiye, Stockholm'de Erdoğan'ın kuklasının asılmasına karşı hiddetli' başlığını seçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, İsveç'teki PKK yanlısı eylemle ilgili yargıya başvurdu.