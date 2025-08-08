İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2025 Cuma / 14 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7318
  • EURO
    47,6016
  • ALTIN
    4446.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katliam, soykırım, açlık... Katil İsrail'den Gazze'ye bir zulüm daha! İşgal planı onaylandı
Dünya

Katliam, soykırım, açlık... Katil İsrail'den Gazze'ye bir zulüm daha! İşgal planı onaylandı

İsrail kabinesi, 'Gazze Kasabı' Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı. Kararda 'ele geçirme' ifadesi kullanıldı. Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'nin tamamının kontrol altına alınması için hazır tutulacak.

HABER MERKEZİ8 Ağustos 2025 Cuma 06:57 - Güncelleme:
Katliam, soykırım, açlık... Katil İsrail'den Gazze'ye bir zulüm daha! İşgal planı onaylandı
ABONE OL

İsrail kabinesi soykırımın devam ettiği Gazze'de bir milyon Filistinlinin yeniden yerinden edilmesine neden olacak "tamamen işgal" planını onayladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, sosyal medya hesabından Gazze'yi tamamen işgal planın onaylandığını duyurdu.

Ofis, 10 saat süren toplantının ardından ordunun Gazze'nin tamamını kontrol altına almak için hazır olacağını duyurdu.

KABİNEDEN 5 ŞART

Açıklamada, Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürüldü.

Bu şartlar şöyle sıralandı:

- Hamas'ın silahsızlandırılması,

- 20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi

- Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi

- İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmesi

- Hamas ve Filistin yönetimi alternatif ve sivil bir yönetimin kurulması.

TOPLANTIDA KAVGA ÇIKTI

İsrail basınına göre toplantıda kabine toplantısında Genelkurmay Başkanı ile bakanlar tartıştı.

Tartışmanın nedeni, tamamen işgal planına ordunun karşı çıkması.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze'nin işgalinin rehinelerin hayatını tehlikeye atacağını söyledi.

Bakanlar ise Zamir'e karşı çıktı.

SOYKIRIMI REDDETTİ

Toplantı öncesi İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Basınından Fox News'a konuştu ve "Gazze'yi ilhak etmeyi veya yönetmeyi düşünmediklerini" öne sürdü.

Gazze'yi, "bizi tehdit etmeden, düzgün bir şekilde yönetecek ve Gazzelilere iyi bir yaşam sağlayacak Arap güçlerine devretmek istiyoruz." dedi.

"Gazze'de soykırım yapmıyoruz, isteseydik tüm Gazzelileri öldürebilirdik" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.