Yunanistan yargısı, iki Türk diplomatını şehit eden ve 17 kez müebbet hapis cezası alan terör örgütü 17 Kasım'ın lideri Alexandros Giotopoulos'u 24 yıl sonra tahliye etti.

Yunanistan, Atina ile Ankara arasında tansiyonu yükselten skandal bir karara imza attı. Yunan yargısı, aralarında Türk diplomatların da bulunduğu onlarca kişinin ölümünden sorumlu Yunanistan merkezli Marksist-Leninist '17 Kasım' terör örgütü lideri Alexandros Giotopoulos hakkında tahliye kararı verdi. 28 yıl boyunca kanlı saldırılar düzenleyen ve 24 yıldır cezaevinde bulunan örgüt elebaşı Giotopoulos'un 17 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasına rağmen salıverilmesi tepkiyle karşılandı.

EN FAZLA 25 YIL YATIYOR

Teröristbaşının 21 Mayıs tarihinde salıverilmesine kararına karşı, Yunanistan Yüksek Mahkemesi itiraz etti. Yunan hukuk sisteminde, birden fazla müebbet hapis cezası alan mahkumların fiili ceza süresinin 25 yıl ile sınırlandırılması ülkede büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken, mahkemenin önümüzdeki günlerde nihai kararını açıklaması bekleniyor.

Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT KINAMA

Yunan yargısının infial yaratan kararına Türkiye'den tepki geldi. Tahliye kararını en güçlü şekilde kınayan Dışişleri Bakanlığı, "Ülkemizi şerefle temsil etmiş diplomatlarımızı hedef alan suikast ve saldırıların azmettiricisi olan bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü, kabul edilemez niteliktedir" açıklamasında bulundu.

Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Çetin Görgü

2 DİPLOMATIMIZ ŞEHİT OLMUŞTU

Yunan terör örgütü 17 Kasım, 28 yıl boyunca yürüttüğü kanlı faaliyetlerinde doğrudan Türk diplomatları ve dış temsilcilikleri hedef almıştı. Örgüt, 1991 yılında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Çetin Görgü'yü sokak ortasında şehit etmiş, 1994 yılında ise Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu'na yönelik düzenlenen hain suikastla bir başka diplomatımızı hayattan koparmıştı.