7 Ekim'den bu yana İsrail yanlısı tutum takınan Batı medyasında bir skandal daha gün yüzüne çıktı. İngiliz yayın kuruluşu BBC İsrail askerlerinin Gazze'de köpekle saldırttığı Down sendromlu Muhammed Bhar ölümünü yalnız ölüm şeklinde okuyucularına servis etti.

Söz konusu haber 'Gazzeli Down Sendromlu Adamın Yalnız Ölümü' başlığıyla yayımlandı.

Yanıltıcı manşet gelen tepkilerin ardından değiştirildi.

BBC yeni haberi, "Gazzeli down sendromlu adamın IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) köpeğinin saldırısına uğradığını ve ölüme terk edildiğini söyledi, annesi BBC'ye konuştu" manşetiyle paylaştı.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN ZULMÜ BİTMİYOR

3 Temmuz'da, İsrail askerleri bir saldırı köpeği ile Bhar ailesinin Şucaiye'deki evine baskın düzenledi. Köpek Down sendromlu gence saldırdı. Askerler onu tedavi edeceklerini söyleyerek ailesinden ayırdı, başka bir odaya götürdü. Peşinden aile silah zoruyla evden çıkartıldı. Köpeğin saldırdığı Muhammed Bhar ise ölüme terk etti. İsrail askerlerinin kuşatması bittiğinde eve dönen aile evlatlarının cansız bedeni ile karşılaştı.

ŞEHİT SAYISI ARTIYOR

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 285 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 4 saldırı düzenlediğini, 81 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 198 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 794'e, yaralıların sayısının 89 bin 364'e yükseldiği kaydedildi.