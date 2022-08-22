Skandal mesaj! Türkiye vuruyor, ABD teselli ediyor

Türkiye'nin, sınır ötesinde PKK terör örgütü ve uzantılarına karşı mücadelesi devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) PKK/YPG'nin üst düzey isimlerini tek tek etkisiz hale getirirken, himaye ettiği teröristlerin ölümüyle şoka uğrayan ABD bir sakandan taziye mesajı daha yayınladı. Suriye'nin Haseke ilinin kuzeyinde bulunan Tel Temr kasabasında terör örgütü PKK/YPG'nin eğitim kampına SİHA'yla düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. ABD Irak Görev Gücü, öldürülen teröristler için başsağlığı mesajı yayınladı.

SİVİLLER VURULDU YALANI

Paylaşılan mesajda sivillerin vurulduğu yalanı yer aldı.

İste o skandal mesaj: "18 Ağustos akşamı bir insansız hava aracı, Haseke'de voleybol oynayan bir grup genç kızı vurdu. Saldırıda dört kişi öldü ve çok sayıda kişi de yaralandı. Sivilleri öldüren ve yaralayan saldırıyı kınıyorum. Bu tür eylemler sivillerin korunmasını gerektiren çatışma kanunlarına aykırıdır. Ölenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki askeri çatışmaların artması, DEAŞ tehdidinin devam ettiği kırılgan bir bölgede kaos yaratıyor. Koalisyonun DEAŞ'a karşı elde ettiği kazanımları riske atan faaliyetlere son verilmesi çağrısında bulunuyoruz."

İLK SKANDALLARI DEĞİL

ABD daha öncede teröristler için taziye mesajı yayınlamıştı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), MİT'in, PKK/SDG'nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in yardımcısı Salwa Yusuf ile beraberindeki 2 teröristi Kamışlı'da etkisiz hale getirmesinin ardından üzüntülerini dile getirmişti. CENTOM, skandal mesajında öldürülen teröristler için 'kritik savaşçılardı' ifadesini kullanmıştı.