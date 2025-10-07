İSTANBUL 19°C / 13°C
Dünya

Skandal rapor! ABD'den işgalcilere 21 milyar dolarlık soykırım desteği

ABD, 7 Ekim 2023 sonrası işgalci İsrail'e yönelik askeri destek politikasını hız kesmeden sürdürüyor. Biden ve Trump dönemlerinde Tel Aviv yönetimine sağlanan askeri yardımın toplam tutarı 21,7 milyar dolara ulaştı.

AA7 Ekim 2025 Salı 13:12 - Güncelleme:
Skandal rapor! ABD'den işgalcilere 21 milyar dolarlık soykırım desteği
Washington merkezli düşünce kuruluşu Quincy Enstitüsü, ABD'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e yaptığı yardımlar hakkında açık kaynaklardan yararlanarak rapor hazırladı.

Rapora göre, ABD 7 Ekim 2023'ten sonraki dönemde eski Başkan Biden döneminde İsrail'e 17,9 milyar dolarlık, 2024 sonrasında ise ek 3,8 milyar dolarlık askeri yardım sağladı.

Askeri yardımların bir kısmı halihazırda teslim edilirken kalan kısmı gelecek yıllarda tedarik edilecek. Raporlara göre ABD'nin desteği olmadan İsrail, Gazze'deki soykırımı sürdüremiyor.

ORTA DOĞU'YA 9,65 İLA 12 MİLYAR DOLAR HARCAMA

Brown Üniversitesi Watson Uluslararası ve Kamu İşleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bir diğer raporda ise ABD'nin Orta Doğu'daki askeri harcamalarına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Buna göre, ABD 7 Ekim 2023'ten bu yana Yemen'deki İran destekli Husilere ve İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılar dahil, Orta Doğu'daki askeri faaliyetleri için 9,65 ila 12 milyar dolar harcama yaptı.

Raporda, bu miktarın yaklaşık 2,25 milyar dolarının haziranda İran'a yönelik saldırılar ve ilgili operasyonlar için kullanıldığı kaydedildi.

