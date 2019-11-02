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Skandal Türkiye tasarısıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Senato'dan geçmez

ABD Senatosu’na yakın kaynaklar, Temsilciler Meclisi’nden geçen Türkiye’ye yaptırımlar öngören tasarının Senato’dan geçmeyeceği görüşünde.

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Hem Beyaz Saray’a hem de bazı kıdemli Cumhuriyetçi Senatörlere yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Başkan Trump; Demokratlar’ın hedefinin Türkiye değil kendisi olduğunu düşünüyor. Tasarı, Demokratlar’ın çoğunluk olduğu Temsilciler Meclisi’nden geçti ama Senato’da Cumhuriyetçiler çoğunlukta. Güçlü senatörler, Trump’ın elini zayıflatmayacak.

Kaynaklar, Akşam Gazetesi’nın “Tasarıya Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçiler de destek verdi. Cumhuriyetçi temsilciler Başkan Trump’ı neden hedef aldı” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Yasa tasarısı her türlü geçecekti çünkü Temsilciler Meclisi’nde üstünlük Demokratlar’da. Eğer Cumhuriyetçiler hem Meclis’te hem de Senato’da karşı çıksaydı, seçmenlerine bunu açıklayamazlardı ve oy kaybederlerdi. Şimdi Senato’da güçlü gerekçelerle reddedebilirler.”
 
Kaynaklar, Demokratlar’ın Trump-Erdoğan ilişkisini baltalamaya çalışarak iki lidere de zarar vermek istediğini kaydetti.
 
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in kardeşi Greg Pence’in Temsilciler Meclisi’nde hem sözde Ermeni Soykırımı hem de Türkiye’ye yaptırım tasarılarına ‘ret’ oyu vermesi de Beyaz Saray’ın tavrı olarak yorumlandı.

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