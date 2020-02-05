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Dünya

Avrupa Parlamentosu'nda skandal PKK propagandası!

Avrupa Parlamentosu'nda 16'ıncı kez düzenlenen konferansta, sıklıkla terör örgütü PKK propagandası yapıldı.

05.02.2020  21:41 - Güncelleme: 05.02.2020  21:41

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.

AP'nin "Avrupa Birliği, Türkiye, Orta Doğu ve Kürtler" başlığıyla Brüksel'de 16'ıncı kez düzenlediği konferans PKK propagandasına dönüştü.

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Adem Uzun, Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın katıldığı konferansta söz alan AP vekilleri sıklıkla Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tehditler savurarak, terör örgütüne methiyeler düzdü.

Konferansta konuşan AP vekilleri, Türkiye’nin Suriye'de savaş suçu işlediğini iddia ederken, Suriye'nin kuzeydoğusunda PYD/YPG'nin terör faaliyetlerini ve özerklik arayışlarını meşru göstermeye çalıştı.

Avrupalı vekiller, Belçika'nın, PKK'nın Avrupa temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 36 kişinin yargılanmasının önünü kapamaya yönelik yargı kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

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