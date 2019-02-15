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Skripal'in zehirlenmesi olayında üçüncü kişi olduğu iddia edildi

Çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi olayına karışan üçüncü kişi olduğu iddia edilen Rus askeri istihbarat görevlisinin adı açıklandı.

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İngiltere merkezli Bellingcat internet sitesi, Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayına karışan üçüncü kişinin Rus Askeri İstihbarat Servisinde (GRU) görevli Denis Sergeev olduğunu ileri sürdü.

GRU'nun üst düzey bir görevlisi olduğu belirtilen Sergeev'in "Sergey Fedatov" takma adını kullandığı iddia edildi.

İngiliz makamları, Skripal olayında bir üçüncü failin olduğunu henüz resmen açıklamadı.

Skripal olayı

Bellingcat internet sitesi geçen yıl Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sorumlu tutulan ve İngiltere'ye girişte kullandıkları isimler İngiliz polisi tarafından Ruslan Borişov ve Aleksandr Petrov olarak açıklanan iki Rus'un gerçekte GRU ajanları Anatoliy Vladimirovich Chepiga ile Aleksandr Yevgenyeviç Mişkin olduklarını öne sürmüştü. 

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, geçen yıl 4 Mart'ta Salisbury'de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May de "Hükümetimiz, polisin tespit ettiği 2 kişinin Rusya askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştı." açıklamasını yapmıştı.

Skripal olayına tepki olarak İngiltere'nin öncülüğünde bazı Batı ülkeleri toplamda 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

İngiltere, Skripal'in Rusya devletinin onayıyla zehirlendiğini iddia ediyor. Tedavilerinin ardından taburcu edilen Skripallerin nerede tutulduğu bilinmiyor.

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